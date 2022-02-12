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Електрик Жора отримав розряд, не ставши спортсменом: добірка кумедних анекдотів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Електрик Жора отримав розряд, не ставши спортсменом: добірка кумедних анекдотів

Смішні жарти, які змусять вас сміятися до сліз

Щоб ви не сумували цього холодного дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Любий, глянь…здається у мене росте животик, я вагітна!

- Ага, я навіть знаю хто батько…

- Хто???

- Хлібо-булочний комбінат!

Думки дівчинки:

"Симпатичний сусід знизу казав, що якщо ще раз його затоплю – згвалтує. Включила воду, чекаю, чекаю…"

Саша хвилюється раз,

Вова хвилюється два,

Вася хвилюється три,

Маша пішла на УЗІ.

- Столиця росії, 6 літер, перша "М" …

- Мордор.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти