Електрик Жора отримав розряд, не ставши спортсменом: добірка кумедних анекдотів
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Щоб ви не сумували цього холодного дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Любий, глянь…здається у мене росте животик, я вагітна!
- Ага, я навіть знаю хто батько…
- Хто???
- Хлібо-булочний комбінат!
Думки дівчинки:
"Симпатичний сусід знизу казав, що якщо ще раз його затоплю – згвалтує. Включила воду, чекаю, чекаю…"
Саша хвилюється раз,
Вова хвилюється два,
Вася хвилюється три,
Маша пішла на УЗІ.
- Столиця росії, 6 літер, перша "М" …
- Мордор.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися над вічними жартами про Вовочка, вам сюди.