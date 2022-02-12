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Электрик Жора получил разряд, не став спортсменом: подборка смешных анекдотов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Электрик Жора получил разряд, не став спортсменом: подборка смешных анекдотов

Уморительные шутки, которые заставят вас смеяться до слез

Чтобы вы не грустили в этот холодный день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

- Девушка, передайте кондуктору на билет.

- А вы разве не в курсе? Он же бесплатно ездит!

- Вы выходите на этой остановке?

- Нет, не выхожу.

- Зря. Хорошая остановка.

Дочка 5 лет говорит маме, примерявшей новую шубу:

— Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая!

— Правда?… — обрадовалась мама.

— Правда. Ты в ней на овчарку похожа!

- У меня сосед вампиром был.

- А как ты узнал?

- Я ему осиновый кол в грудь вбил и он сразу умер.

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты