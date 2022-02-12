Электрик Жора получил разряд, не став спортсменом: подборка смешных анекдотов

Уморительные шутки, которые заставят вас смеяться до слез

Чтобы вы не грустили в этот холодный день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

- Девушка, передайте кондуктору на билет. - А вы разве не в курсе? Он же бесплатно ездит!

- Вы выходите на этой остановке? - Нет, не выхожу. - Зря. Хорошая остановка.

Дочка 5 лет говорит маме, примерявшей новую шубу: — Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая! — Правда?… — обрадовалась мама. — Правда. Ты в ней на овчарку похожа!

- У меня сосед вампиром был. - А как ты узнал? - Я ему осиновый кол в грудь вбил и он сразу умер.

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