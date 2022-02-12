Электрик Жора получил разряд, не став спортсменом: подборка смешных анекдотов
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Чтобы вы не грустили в этот холодный день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
- Девушка, передайте кондуктору на билет.
- А вы разве не в курсе? Он же бесплатно ездит!
- Вы выходите на этой остановке?
- Нет, не выхожу.
- Зря. Хорошая остановка.
Дочка 5 лет говорит маме, примерявшей новую шубу:
— Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая!
— Правда?… — обрадовалась мама.
— Правда. Ты в ней на овчарку похожа!
- У меня сосед вампиром был.
- А как ты узнал?
- Я ему осиновый кол в грудь вбил и он сразу умер.
Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.