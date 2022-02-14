Гороскоп на 14 февраля: Ракам нужно быть настойчивее, а Стрельцам - избегать незнакомцев

День подходит для обучения и продуктивного рабочего процесса

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для обучения, получения новых знаний, навыков. Удачной идеей будет подучить языки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня как никогда нужно следить за своими словами. Подумайте, как ваша критика может негативно отразиться на взаимоотношениях с близкими людьми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день для развлечений. Однако Близнецам нужно правильно расставлять приоритеты, чтобы не потерять свои позиции.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды будут на стороне настойчивых Раков. Также не бойтесь обращаться за помощью к близким, друзьям. Просьба только укрепит ваши отношения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам стоит избегать людей, которые постоянно в чем-то сомневаются. Сегодня будет полезно общение с начальством, авторитетными личностями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам нужно действовать в привычном режиме. Успех ждет за углом, так что не сходите с выбранного пути.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот понедельник стоит провести с уверенными в себе людьми. Они передадут вам боевой дух, который поможет бороться с новыми жизненными препятствиями.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов насыщенный понедельник, поэтому первую половину дня стоит посвятить только работе. Любые усилия сегодня подарят отличные результаты.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов все гладко. У вас не предвидеться никаких форс-мажоров. Астрологи не рекомендуют заводить новые знакомства.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неблагоприятный день для уборки. Вечером лучше провести время с друзьями.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Стоит отпустить попытки с чем-то бороться и просто подключиться к ритму перемен. В общении со второй половинкой поможет гибкость и компромисс.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты в хорошем расположении духа. Хороший день для людей творческих.

Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в этом месяце ожидают неудачи и крупные траты согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!