Гороскоп на 14 февраля: Ракам нужно быть настойчивее, а Стрельцам - избегать незнакомцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 252
День подходит для обучения и продуктивного рабочего процесса
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
День подходит для обучения, получения новых знаний, навыков. Удачной идеей будет подучить языки.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам сегодня как никогда нужно следить за своими словами. Подумайте, как ваша критика может негативно отразиться на взаимоотношениях с близкими людьми.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший день для развлечений. Однако Близнецам нужно правильно расставлять приоритеты, чтобы не потерять свои позиции.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды будут на стороне настойчивых Раков. Также не бойтесь обращаться за помощью к близким, друзьям. Просьба только укрепит ваши отношения.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам стоит избегать людей, которые постоянно в чем-то сомневаются. Сегодня будет полезно общение с начальством, авторитетными личностями.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам нужно действовать в привычном режиме. Успех ждет за углом, так что не сходите с выбранного пути.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Этот понедельник стоит провести с уверенными в себе людьми. Они передадут вам боевой дух, который поможет бороться с новыми жизненными препятствиями.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
У Скорпионов насыщенный понедельник, поэтому первую половину дня стоит посвятить только работе. Любые усилия сегодня подарят отличные результаты.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
У Стрельцов все гладко. У вас не предвидеться никаких форс-мажоров. Астрологи не рекомендуют заводить новые знакомства.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Неблагоприятный день для уборки. Вечером лучше провести время с друзьями.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Стоит отпустить попытки с чем-то бороться и просто подключиться к ритму перемен. В общении со второй половинкой поможет гибкость и компромисс.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды и планеты в хорошем расположении духа. Хороший день для людей творческих.
Напомним, что согласно Китайскому гороскопу с 1 февраля вступил в силу Черный Водяной Тигр. Кого в этом месяце ожидают неудачи и крупные траты согласно раскладу Таро — узнайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
- Дата публикации
-
- Категория
-