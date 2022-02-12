Веселые анекдоты от А до Я: свежие шутки для вашей улыбки
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- Доктор, я не знаю, что мне делать.
- А что с вами?
- Де не со мной, а с моим парнем. Он ложится спать в 20:00 и не отвечает на мои СМС. Что у него?
- Ну… Похоже, что у вашего парня…жена.
Коля пришел домой и спрашивает у жены:
- Галя, где бутылка коньяка?
- Я обрабатывала рану.
- Какую еще рану?
- Душевную.
- Вот, папа, ты говоришь мне: "будь сильным, будь сильным". А вот, чем сильный муж отличается от слабого?
- Ну смотри, сынок, тут все просто. У слабого мужа жена отбирает всю зарплату, а сильный муж сам ее отдает.
- Ой, что я вам скажу! Эти женщины такая прелесть! Вот все, что у мужчины на уме — у них везде.
- Галя, все, я бросаю пить.
- Петя, нельзя!
- Почему?
- А кто меня тогда будет называть красавицей?
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