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Веселые анекдоты от А до Я: свежие шутки для вашей улыбки

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
70
Веселые анекдоты от А до Я: свежие шутки для вашей улыбки

Пусть суббота пройдет весело.

Зарядитесь позитивом вместе с "Телеграфом"! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

- Доктор, я не знаю, что мне делать.

- А что с вами?

- Де не со мной, а с моим парнем. Он ложится спать в 20:00 и не отвечает на мои СМС. Что у него?

- Ну… Похоже, что у вашего парня…жена.

Коля пришел домой и спрашивает у жены:

- Галя, где бутылка коньяка?

- Я обрабатывала рану.

- Какую еще рану?

- Душевную.

- Вот, папа, ты говоришь мне: "будь сильным, будь сильным". А вот, чем сильный муж отличается от слабого?

- Ну смотри, сынок, тут все просто. У слабого мужа жена отбирает всю зарплату, а сильный муж сам ее отдает.

- Ой, что я вам скажу! Эти женщины такая прелесть! Вот все, что у мужчины на уме — у них везде.

- Галя, все, я бросаю пить.

- Петя, нельзя!

- Почему?

- А кто меня тогда будет называть красавицей?

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Теги:
#Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты