Веселые анекдоты от А до Я: свежие шутки для вашей улыбки

- Вот, папа, ты говоришь мне: "будь сильным, будь сильным". А вот, чем сильный муж отличается от слабого?

- Ну смотри, сынок, тут все просто. У слабого мужа жена отбирает всю зарплату, а сильный муж сам ее отдает.