Гороскоп на 14 лютого: Ракам потрібно бути наполегливішими, а Стрільцям — уникати незнайомців
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День підходить для навчання та продуктивного робочого процесу
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
День підходить для навчання, здобуття нових знань, навичок. Вдалою ідеєю буде вивчати мови.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям сьогодні як ніколи слід стежити за своїми словами. Подумайте, як ваша критика може негативно вплинути на взаємини з близькими людьми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Гарний день для розваг. Проте Близнюкам потрібно правильно розставляти пріоритети, щоби не втратити свої позиції.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки будуть на боці наполегливих Раків. Також не бійтеся звертатися за допомогою до близьких, друзів. Прохання лише зміцнить ваші стосунки.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам варто уникати людей, котрі постійно в чомусь сумніваються. Сьогодні буде корисним спілкування з начальством, авторитетними особами.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам потрібно діяти у звичному режимі. Успіх чекає за рогом, так що не сходіть із вибраного шляху.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цей понеділок варто провести із впевненими у собі людьми. Вони передадуть вам бойовий дух, який допоможе боротися із новими життєвими перешкодами.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
У Скорпіонів насичений понеділок, тож першу половину дня варто присвятити лише роботі. Будь-які зусилля сьогодні подарують чудові результати.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
У Стрільців все гладко. У вас не передбачається жодних форс-мажорів. Астрологи не рекомендують заводити нові знайомства.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Несприятливий день для прибирання. Увечері краще провести час із друзями.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Варто відпустити спроби з чимось боротися і просто під'єднатися до ритму змін. У спілкуванні з другою половинкою допоможе гнучкість та компроміс.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зірки та планети в хорошому настрої. Гарний день для творчих людей.
Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого цього місяця очікують невдачі та великі витрати згідно з розкладом Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі.
Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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