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Гороскоп на 14 лютого: Ракам потрібно бути наполегливішими, а Стрільцям — уникати незнайомців

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 14 лютого 2022 року
Гороскоп на 14 лютого 2022 року

День підходить для навчання та продуктивного робочого процесу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

День підходить для навчання, здобуття нових знань, навичок. Вдалою ідеєю буде вивчати мови.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям сьогодні як ніколи слід стежити за своїми словами. Подумайте, як ваша критика може негативно вплинути на взаємини з близькими людьми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Гарний день для розваг. Проте Близнюкам потрібно правильно розставляти пріоритети, щоби не втратити свої позиції.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки будуть на боці наполегливих Раків. Також не бійтеся звертатися за допомогою до близьких, друзів. Прохання лише зміцнить ваші стосунки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам варто уникати людей, котрі постійно в чомусь сумніваються. Сьогодні буде корисним спілкування з начальством, авторитетними особами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам потрібно діяти у звичному режимі. Успіх чекає за рогом, так що не сходіть із вибраного шляху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей понеділок варто провести із впевненими у собі людьми. Вони передадуть вам бойовий дух, який допоможе боротися із новими життєвими перешкодами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У Скорпіонів насичений понеділок, тож першу половину дня варто присвятити лише роботі. Будь-які зусилля сьогодні подарують чудові результати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців все гладко. У вас не передбачається жодних форс-мажорів. Астрологи не рекомендують заводити нові знайомства.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Несприятливий день для прибирання. Увечері краще провести час із друзями.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Варто відпустити спроби з чимось боротися і просто під'єднатися до ритму змін. У спілкуванні з другою половинкою допоможе гнучкість та компроміс.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки та планети в хорошому настрої. Гарний день для творчих людей.

Нагадаємо, що згідно з Китайським гороскопом з 1 лютого вступив в силу Чорний Водяний Тигр. Кого цього місяця очікують невдачі та великі витрати згідно з розкладом Таро — дізнайтесь у нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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