Веселі анекдоти від А до Я: свіжі жарти для вашої посмішки
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- Лікарю, я не знаю, що мені робити.
– А що з вами?
- Де не зі мною, а з моїм хлопцем. Він лягає спати о 20:00 та не відповідає на мої СМС. Що в нього?
- Ну… Схоже, що у вашого хлопця… дружина.
Коля прийшов додому і питає у дружини:
- Галю, де пляшка коньяку?
– Я обробляла рану.
- Яку ще рану?
- Душевну.
- Ось, тату, ти кажеш мені: "будь сильним, будь сильним". А ось, чим сильний чоловік відрізняється від слабкого?
- Ну, дивись, синку, тут все просто. У слабкого чоловіка дружина відбирає всю зарплату, а сильний чоловік сам її віддає.
- Ой, що я вам скажу! Ці жінки така чарівність! Ось усе, що у чоловіка на думці — у них скрізь.
- Галю, все, я кидаю пити.
- Петю, не можна!
– Чому?
- А хто мене тоді називатиме красунею?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.