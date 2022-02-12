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Веселі анекдоти від А до Я: свіжі жарти для вашої посмішки

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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Веселі анекдоти від А до Я: свіжі жарти для вашої посмішки

Нехай субота пройде весело.

Зарядіться позитивом разом з "Телеграфом"! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

- Лікарю, я не знаю, що мені робити.

– А що з вами?

- Де не зі мною, а з моїм хлопцем. Він лягає спати о 20:00 та не відповідає на мої СМС. Що в нього?

- Ну… Схоже, що у вашого хлопця… дружина.

Коля прийшов додому і питає у дружини:

- Галю, де пляшка коньяку?

– Я обробляла рану.

- Яку ще рану?

- Душевну.

- Ось, тату, ти кажеш мені: "будь сильним, будь сильним". А ось, чим сильний чоловік відрізняється від слабкого?

- Ну, дивись, синку, тут все просто. У слабкого чоловіка дружина відбирає всю зарплату, а сильний чоловік сам її віддає.

- Ой, що я вам скажу! Ці жінки така чарівність! Ось усе, що у чоловіка на думці — у них скрізь.

- Галю, все, я кидаю пити.

- Петю, не можна!

– Чому?

- А хто мене тоді називатиме красунею?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

Теги:
#Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти