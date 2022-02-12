Веселі анекдоти від А до Я: свіжі жарти для вашої посмішки

- Ось, тату, ти кажеш мені: "будь сильним, будь сильним". А ось, чим сильний чоловік відрізняється від слабкого?

- Ну, дивись, синку, тут все просто. У слабкого чоловіка дружина відбирає всю зарплату, а сильний чоловік сам її віддає.