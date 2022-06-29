Гороскоп на 29 июня: Стрельцам лучше отдохнуть, а Водолеям уделить время своей семье

Сегодня не стоит торопить события, лучше детально во всем разобраться.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня, в день новолуния, Овнам, которые давно хотят изменить свою жизнь, открыты все двери. Однако не спешите забегать в них, хорошо все обдумайте и обязательно составьте план действий на следующий лунный месяц. Также сегодня ожидайте перемен в личной жизни. Не бойтесь, они будут очень приятными.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам стоит остерегаться обмана в разговорах, а также недосказанности. Из-за таких на первый взгляд мелочей вы можете лишиться хорошего друга. Несмотря на это, сегодня отличный день для учебы, а также развития своих талантов. Благоприятной окажется и деловая поездка.

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Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня все мысли Близнецов будут о том, как улучшить свое материальное положение. И у них это получится. Представителям этого знака придет отличная идея, как приумножить свои доходы и увеличить свой заработок. Вполне возможно, что новый доход будет связан с повышением на работе.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков сегодня день любви, и при чем не только их к кому-то, но и к самим себе. Если у вас есть вторая половинка, то ожидайте от нее приятные сюрпризы, а если вы еще одиноки, то вас ждет судьбоносная встреча. Также не забудьте уделить время самим себе: сегодня благоприятный день для смены имиджа. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня сохраняйте активность, максимально используйте имеющиеся возможности для реализации всех своих намеченных планов. Звезды отмечают, что желательно отказаться от принятия спонтанных решений, все должно быть обдумано до мелочей. Будьте уверены, вы справитесь со всеми задачами, которые будут вам поставлены.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь сегодня по максиму уделить время своим родным и друзьям. Они очень нуждаются в вашей помощи и поддержке. Также сегодня благоприятный день для одиноких представителей знака. Сегодня вы можете познакомиться с человеком, который станет вашим хорошим другом, а может даже и "любовью всей жизни".

Весы (24 сентября — 23 октября)

Карьера, карьера и только карьера — это все, что будет интересовать представителей этого знака сегодня. И это не так то и плохо. Благодаря своей настойчивости и целеустремленности, Весы будут замечены начальством. Хорошая должность и высокая зарплата вам обеспечена. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня отличный день для налаживания отношений со своими близкими. Также не исключены новые романтические знакомства. Вполне возможно, что одно из них перерастет в длительные отношения. В принципе, день у Скорпионов пройдет вполне благополучно и эффективно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня лучше избегать больших физических нагрузок и лишнего перенапряжения, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем. Отвлекитесь сегодня от всех своих проблем, и немного отдохните. Также лучше перенести подписание различных договоров и сделок на конец недели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня для представителей этого знака Зодиака откроются новые и очень перспективные возможности, которые помогут наладить свою профессиональную жизнь. Отметим, что путь к успеху будет достаточно тернист, однако Козероги сумеют добиться успехов. Это касается и личной жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня Водолеи могут рассчитывать на успех во всех своих делах. Будьте готовы к тому, что в течение придется решать много различных вопросов разной сложности, однако бояться их не стоит, ведь вы сможете преодолеть любые трудности. Однако не забудьте за работой уделить время и своей семье.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня достаточно благоприятный, интересный, насыщенный и плодотворный день для Рыб. Готовьтесь к тому, что вас ждет очень много различных событий. Не исключено начало романтических отношений, которые перерастут в длительный роман. Вечер посвятите встрече со своими друзьями. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.