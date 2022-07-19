Гороскоп на 19 июля: Скорпионов ждут романтические знакомства, а Козерогам пора заняться своим здоровьем

Сегодня внимательно относитесь к финансам, лучше не тратить деньги без особой надобности.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Удачный день, который будет насыщен приятными событиями. Сегодня вы сможете определиться с важным для вас решением, а в делах значительно преуспеть. Благодаря удачному стечению обстоятельств появится шанс серьезно продвинуться в решении некоторых вопросов. Обращайтесь за помощью только к тем людям, которым доверяете. А вы знали, что Овны — самый злой знак Зодиака?

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет вам много полезной информации, получится добиться некоторых подвижек в делах. Вам не придется прикладывать так много сил, чтобы достичь запланированного результата. Сегодня не требуйте от себя слишком много, не пытайтесь форсировать события. Решая насущные вопросы, действуйте решительно и не бойтесь ошибаться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День благоприятен для решения финансовых вопросов, сделок купли-продажи. Обратите внимание, какая информация будет поступать вам сегодня. Прилив творческого вдохновения позволит найти нестандартное решение в сложном деле, придумать нечто оригинальное. Не исключены приятные новости, которые будут касаться ваших близких или семьи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вас ждет насыщенный событиями день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Сегодня важно правильно воспользоваться предоставленным вам шансом, чтобы получить желаемое и достичь важных целей. В этот день можно начинать новые дела, заняться благоустройством домашнего очага, претворить в жизнь давнюю мечту. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

День порадует хорошими событиями. Сегодня повезет творческим личностям, ваши инициативы будут оправданны. Возможны встречи с друзьями, неожиданный визит станет приятным сюрпризом. В этот период можно планировать встречи, проводить переговоры. Получится успешно договориться с партнерами или коллегами относительно первоочередных задач.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сложный период, не всегда получится выстроить общение так, как хотелось бы. Сегодня мало кто будет готов идти вам на уступки. Для достижения намеченных целей предстоит изрядно потрудиться. Вероятны встречи, которые приятно порадуют. Сегодня лучше тихо плыть по течению и не форсировать текущие события. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня удача будет на вашей стороне. Используйте этот период с пользой для дела. Решайте текущие и волнующие вас вопросы, не откладывая их на потом. В это время не стоит зацикливаться на неудачах, почувствуйте себя расслабленно и радуйтесь жизни. Вероятны встречи с людьми, которых не видели некоторое время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня следует отбросить любые сомнения в сторону и активно приняться за работу. Если вы будете настроены позитивно и на деловой лад, можно вполне неплохо преуспеть. Принимайте решения взвешенно и обдумывайте ваши действия на ближайшее время. Также в этот период не исключены романтические знакомства, приятные сюрпризы от любимых людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня следует действовать стремительно и быстро, лучше заниматься вопросами, которые беспокоят и являются важными. Не исключено, что у вас получится заручиться поддержкой влиятельных личностей. В этот день не планируйте важных дел, занимайтесь решением насущных задач. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может быть достаточно спокойным, однако не исключено, что события могут разворачиваться совершенно не так, как хотелось. Однако не позволяйте себе лениться. Есть шанс, что жизнь может измениться в лучшую сторону, спорная ситуация прояснится. Во второй половине дня обратите внимание на здоровье, активные занятия спортом будут полезными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день не пропускайте мимо ушей важные мелочи. Доверьтесь ходу событий, плывите по течению и соглашайтесь с существующим положением дел. Многие, кто недооценивал ваши способности, изменят свое мнение и даже могут посодействовать вам в решении некоторых задач. Не принимайте поспешных решений.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Прекрасный день, когда можно с легкостью достичь небывалых высот. Сегодня удастся сделать то, что раньше казалось сложным и недостижимым. Чтобы избежать потерь, не рискуйте без надобности, азартные игры сегодня не для вас. Не ждите милостей от судьбы и проявляйте активность во всех делах. Кстати, Рыбы – самый удачливый и счастливый знак июля.