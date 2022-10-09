Октябрьское "кровавое полнолуние" сильно повлияет на эти 4 знака Зодиака

Овны, Раки, Весы и Козероги прочувствуют эту лунную фазу очень сильно

Октябрьское полнолуние, которое астрологи называют "кровавым", практически не ощутят некоторые знаки Зодиака. Для других же представителей зодиакального круга это небесное событие предвещает серьезные перемены.

По словам астрологов, значительное влияние полная луна 9 октября 2022 года окажет на такие знаки Зодиака – Овен, Рак, Весы и Козерог. В их жизни могут произойти различные изменения, обострятся многие вопросы, как в семье, так и на работе.

Овен

В этом месяце вы в центре внимания. Звезды призывают вас вкладывать свое время и энергию в ваши партнерские отношения, но в этот день вам будет предложено иное. Астрологи советуют опираться на вашу амбициозную, независимую натуру так, чтобы стать более автономным. Полная луна напоминает, что есть определенные вещи, которые вы должны делать самостоятельно. Это идеальное время, чтобы снова сосредоточиться на своих личных увлечениях и стремлениях, так что не стесняйтесь ковать железо, пока оно горячо. Гороскоп для Овна на сегодня читайте на сайте.

Рак

По словам астрологов, настало самое подходящее время, чтобы привлечь внимание к любым новым начинаниям в вашей профессиональной сфере. Вы почувствуете влияние полной луны больше, чем большинство других знаков, поэтому обязательно опирайтесь на активную, напористую энергию, которую ощутите в этот период. Все, к чему вы так стремились, обязательно сработает. Что ждет Рака сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Весы

Звезды говорят о том, что пришел период подумать о том, как вы поддерживаете чувство независимости в своих отношениях. Если вы изо всех сил пытались сохранить баланс, то это полнолуние обязательно раскроет некоторые важные темы касательно вашего самоощущения в союзе. Чего ждать Весам сегодня, узнайте в гороскопе на день.

Козерог

Полная кровавая луна покажет потребность в независимости и действиях в вашей домашней и семейной жизни. В разгар очень напряженного для вас сезона, связанного с работой, это полнолуние выдвигает на первый план вашу потребность в автономии от дома, поэтому не стесняйтесь действовать. Планируете ли вы переехать или провести какое-то время в одиночестве в своем личном мире — это лунное время дает прекрасные возможности. Что предвещают звезды Козерогу, сообщает его гороскоп на сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в период полнолуния в октябре и на какие моменты в жизни стоит обратить внимание. А также мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в связи с "кровавой луной" 9 октября.