Жовтнева "кривава повня" сильно вплине на ці 4 знаки Зодіаку

Овни, Раки, Терези та Козероги відчують цю місячну фазу дуже сильно

Жовтнева повня, яку астрологи називають "кривавою", практично не відчують деякі знаки Зодіаку. А для інших представників зодіакального кола ця небесна подія віщує серйозні зміни.

За словами астрологів, значний вплив повний місяць 9 жовтня 2022 року матиме на такі знаки Зодіаку – Овен, Рак, Терези та Козеріг. У їхньому житті можуть відбутися різні зміни, загостряться багато питань, як у сім’ї, так і на роботі.

Овен

Цього місяця ви в центрі уваги. Зірки закликають вас вкладати свій час та енергію у ваші партнерські відносини, але цього дня вам буде запропоновано інше. Астрологи радять спиратися на вашу амбітну, незалежну натуру так, щоб стати автономнішим. Повний місяць нагадує, що є певні речі, які ви повинні робити самостійно. Це ідеальний час, щоб знову зосередитись на своїх особистих захопленнях і прагненнях, тож не соромтеся кувати залізо, поки воно гаряче. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Рак

За словами астрологів, настав найкращий час, щоб привернути увагу до будь-яких нових починань у вашій професійній сфері. Ви відчуєте вплив повного місяця більше, ніж більшість інших знаків, тому обов’язково спирайтеся на активну, наполегливу енергію, яку матиме в цей період. Все, чого ви так прагнули, обов’язково спрацює. Що чекає на Рака сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Терези

Зірки говорять про те, що настав період подумати про те, як ви підтримуєте почуття незалежності у своїх відносинах. Якщо ви щосили намагалися зберегти баланс, то ця повня обов’язково розкриє деякі важливі теми щодо вашого самовідчуття в союзі. Чого чекати Терезам сьогодні, дізнайтеся в гороскопі на день.

Козеріг

Повний кривавий місяць покаже потребу в незалежності та діях у вашому домашньому й сімейному житті. У розпал дуже напруженого для вас сезону, пов’язаного з роботою, ця повня висуває на перший план вашу потребу в автономії від дому, тому не соромтеся діяти. Плануєте ви переїхати чи провести якийсь час на самоті у своєму особистому світі — цей місячний час дає чудові можливості. Що віщують зірки Козерогу, повідомляє його гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити в період повного місяця в жовтні й на які моменти в житті варто звернути увагу. А також ми писали, які знаки Зодіаку розбагатіють у зв’язку з "кривавим місяцем" 9 жовтня.