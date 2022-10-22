Спорная конфигурация: астролог озадачила прогнозом на затмение 25 октября для Украины

Затмение 25 октября, увы, но несет с собой много потерь.

Астролог и таролог Ирина Звягина в преддверии частичного солнечного затмения, которое произойдет 25 октября, составила прогноз на будущее для Украины. Астроэксперт сообщила что нашу страну ждет главная переломная точка в ходе уже нынешней войны.

Свой прогноз Звягина опубликовала на своей странице в Fаcebook, и отметила, что одной из особенностей данного затмения является стационарный Сатурн, который значительно влияет на гороскоп Украины. Более того, его аспект критический и деструктивный, и его часто называют "аспектом катастроф".

"Это выражение можно отнести как к военной ситуации, так и индивидуальным случаям. Для гороскопа Украины это затмение имеет фатальный характер, что не означает поражение, но необходимость принять вызов и ответить на него. Контратака здесь лучший вариант реагирования" — добавила Звягина.

Также астролог отметила, что затмение 25 октября указывает на повышенный уровень агрессии, обозленность, но и на неорганизованность, дисбаланс и неупорядоченность в структуре российской армии, однако врага нельзя недооценивать.

Более того, положение планет при затмении может привести к тяжелейшим последствиям, поскольку оно является указанием на возможность использования ядерного оружия. Однако оно также может сработать и другим образом и принести Украине ощутимое преимущество.

"Это спорная конфигурация, которая может привести к тяжелейшим последствиям" — добавила эксперт.

Ранее астролог Влад Росс рассказывал, что к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории. А вот экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская заявила, что освобождение нашей территории произойдет весной 2023 года.