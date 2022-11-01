Гороскоп на 1 ноября: Тельцов ждут перемены, а Львов - свободный и расслабленный день

Сегодня сделайте выбор в пользу благополучия своей семьи и отложите на время другие дела.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня один из счастливых дней для вас, когда удача улыбается вам. Если вы давно мечтали насладиться романтическими моментами со своим любимым партнером, сегодня у вас есть хорошая возможность. Проведите вместе день вдали от дома или где-нибудь на природе.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день посвящен переменам. Вы можете вступить в контакт с кем-то, кто внесет существенные изменения в вашу жизнь, или познакомит вас с другими людьми, которые могут вызвать эти изменения. Однако не все изменения идут вам на пользу. Вам нужно будет все хорошенько проанализировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сохранение позитивного настроя поможет вашему телу и душе справиться с большим стрессом. Старайтесь остерегаться тенденции идти на риск, не проверив возможности в деталях. Внезапная неожиданная встреча может застать вас врасплох сегодня. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы должны понимать, что границы являются признаком здоровых отношений. Не вторгайтесь в личное пространство партнера и не пытайтесь потом оправдываться во имя любви. Также необходимо следить за тем, чтобы вы не позволяли своему партнеру доминировать над вами, потому что это может привести к серьезным осложнениям в будущем.

Лев (23 июля — 23 августа)

День создан для отдыха. Запишитесь на сеанс массажа или займитесь расслабляющими упражнениями. День будет расслабленным и свободным от напряжения. Сегодня есть шансы получить значительную денежную прибыль, но следите за суммой, которую вы тратите на покупки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может быть приятным для вас, но есть вероятность, что вы в конечном итоге зациклитесь на незначительном вопросе. Это может быть вполне обоснованным, но ваш подход может на самом деле нарушить мир и гармонию дома или на рабочем месте. Пришло время обратить внимание на общую картину и игнорировать второстепенные вопросы. Кстати, Девы нередко становятся богатыми людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Обратите внимание на то, как вы обращаетесь со своим кошельком сегодня. Звезды предсказывают, что сегодня у вас могут быть неожиданные огромные расходы. Если вы не будете осторожны, вы можете вскоре расстаться со своими деньгами. Избегайте споров и конфронтации сегодня, так как это не ваш день, чтобы их выиграть.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня у вас очень ясная голова, и, вероятно, вы будете строить сложные планы, которые сможете в совершенстве реализовать. Завершите свои незавершенные дела сегодня и устраните невыполненные работы. День особенно благоприятен для одиноких людей, которые, вероятно, сегодня встретят кого-то особенного, кто сыграет важную роль в вашей будущей жизни. Кстати, Скорпионы способны читать людей, словно открытую книгу.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это очень хорошее время для реализации планов и обещаний, которые вы дали себе. Новые начинания, скорее всего, начнутся очень быстро. Однако время также благоприятно для отдыха и веселья с друзьями. Поэтому не забудьте запланировать общественные мероприятия на вечер. Избегайте сплетен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возможно, вам придется пройти обширные медицинские осмотры сегодня. Вы можете испугаться за свое здоровье, но это окажется ложной тревогой. Но вы должны относиться к этому как к предупреждению и внести некоторые столь необходимые изменения в свой рацион и образ жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня отличный день для приключений. Госпожа удача улыбается вам, и что бы вы сегодня ни делали, у вас все будет получаться. Вы просто не можете сделать что-либо неправильно. Если вы хотите инвестировать, сейчас самое подходящее время для этого. Ожидайте встретить настоящую любовь всей своей жизни за углом. Однако будьте осторожны со своим здоровьем

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вы встретитесь с кем-то из своего прошлого, с которым у вас были близкие отношения. Эта встреча может стать новым началом, либо изменив динамику ваших нынешних отношений, либо обновив старые. Обратите внимание на свои чувства вместо того, чтобы скрывать их, и вы будете наслаждаться лучшим днем.