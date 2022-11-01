Гороскоп на 1 листопада: Тільців чекають зміни, а Левів — вільний та розслаблений день

Сьогодні зробіть вибір на користь благополуччя своєї сім’ї та відкладіть на якийсь час інші справи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні один із щасливих днів для вас, коли удача усміхається вам. Якщо ви давно мріяли насолодитися романтичними моментами зі своїм улюбленим партнером, сьогодні ви маєте гарну можливість. Проведіть разом день далеко від дому або десь на природі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день присвячений змінам. Ви можете вступити в контакт з кимось, хто зробить істотні зміни у ваше життя, або познайомить вас з іншими людьми, які можуть викликати ці зміни. Однак не всі зміни йдуть на користь. Вам потрібно буде все добре проаналізувати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Збереження позитивного настрою допоможе вашому тілу та душі впоратися з великим стресом. Намагайтеся остерігатися тенденції ризикувати, не перевіривши можливості в деталях. Раптова несподівана зустріч може застати вас зненацька сьогодні. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви повинні розуміти, що межі є ознакою здорових стосунків. Не вдирайтеся в особистий простір партнера і не намагайтеся потім виправдовуватися в ім’я кохання. Також необхідно стежити за тим, щоб ви не дозволяли вашому партнеру домінувати над вами, тому що це може призвести до серйозних ускладнень у майбутньому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День створений для відпочинку. Запишіться на сеанс масажу або займіться розслаблювальними вправами. День буде розслабленим та вільним від напруги. Сьогодні є шанси отримати значний грошовий прибуток, але слідкуйте за сумою, яку ви витрачаєте на покупки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День може бути приємним для вас, але є ймовірність, що ви зрештою зациклитеся на незначному питанні. Це може бути цілком обґрунтованим, але ваш підхід може насправді порушити мир та гармонію вдома чи на робочому місці. Настав час звернути увагу на загальну картину та ігнорувати другорядні питання. До речі, Діви нерідко стають багатими людьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зверніть увагу на те, як ви звертаєтесь зі своїм гаманцем сьогодні. Зірки передбачають, що сьогодні у вас можуть бути несподівані великі витрати. Якщо ви не будете обережні, ви незабаром можете розлучитися зі своїми грошима. Уникайте суперечок та конфронтації сьогодні, тому що це не ваш день, щоб їх виграти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні у вас дуже ясна голова, і, ймовірно, ви будуватимете складні плани, які зможете досконало реалізувати. Завершіть свої незавершені справи сьогодні та усуньте невиконані роботи. День особливо сприятливий для самотніх людей, які, мабуть, сьогодні зустрінуть когось особливого, хто відіграє важливу роль у вашому майбутньому житті. До речі, Скорпіони здатні читати людей, наче відкриту книгу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це дуже гарний час для реалізації планів та обіцянок, які ви дали собі. Нові починання, швидше за все, розпочнуться дуже швидко. Однак час також сприятливий для відпочинку та веселощів з друзями. Тож не забудьте запланувати громадські заходи на вечір. Уникайте пліток.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Можливо вам доведеться пройти великі медичні огляди сьогодні. Ви можете злякатися за своє здоров’я, але це виявиться хибною тривогою. Але ви повинні ставитись до цього як до попередження і внести деякі такі необхідні зміни у свій раціон та спосіб життя.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні чудовий день для пригод. Пані удача посміхається вам, і що б ви сьогодні не робили, у вас все виходитиме. Ви просто не можете зробити щось неправильно. Якщо ви хочете інвестувати, зараз найкращий час для цього. Чекайте зустріти справжнє кохання всього свого життя за рогом. Однак будьте обережні зі своїм здоров’ям

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви зустрінетеся з кимось зі свого минулого, з яким у вас були близькі стосунки. Ця зустріч може стати новим початком або змінивши динаміку ваших нинішніх відносин або оновивши старі. Зверніть увагу на свої почуття замість того, щоб приховувати їх, і ви будете насолоджуватися найкращим днем.