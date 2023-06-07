Таролог предрекла ВСУ отвоевывания украинских земель и заикнулась о Бахмуте

По словам Яны Тимощук, будет ожесточенная борьба с двух сторон

Украинский таролог Яна Тимощук, как и другие ее коллеги, предвидела в своем новом прогнозе возвращение украинскими военными оккупированных россией территорий.

В интервью unian астроэксперт рассказала, что ей выпала карта Таро "Рыцарь мечей", которая указывает на энергию завоевания своих земель, то есть контрнаступление. Также Яне Тимощук выпала "Пятерка мечей", что говорит об ожесточенной борьбе с двух сторон. Таролог отметила и Бахмут.

"Многое будет скрыто от людей, вплоть до того, что мы не будем знать, где ведутся боевые действия. Об этом мы узнаем уже по итогу. При этом я вижу, что уже в июне будут какие-то вложения в Бахмут. Карта "Колесница" говорит о победе Украины в данном вопросе", — сказала астроэксперт.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины. Также астролог Яна Тимощук рассказала, закончится ли война с россиянами в 2023 году. Согласно ее прогнозу, с июля начнется победоносный период для Украины.