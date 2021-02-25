У Овнов появятся новые знакомые, а у Раков отличный день для путешествий: гороскоп на 25 февраля

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Овнов

В это время вы сможете решить даже самые сложные задачи благодаря изобретательности и интуиции. Также содействие и помощь вам могут оказать друзья и знакомые. Благоприятный период для установления дружеских связей и новых знакомств. Время благоприятно для науки и творчества.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Тельцов

Время травмоопасное, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и не ходить по местам, где на вас могут напасть агрессивные люди или животные. Болезней вам избежать будет легче, но не исключены воспалительные процессы, если вы будете легкомысленно относиться к мелким травмам и не обеспечивать стерильность. Если есть проблемы с печенью, стоит сесть на щадящую этот орган диету.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Близнецов

Есть риск получения телесных повреждений в результате конфликта или неосторожности в пути. Но при этом возможно быстрое восстановление сил, если только ваш организм не ослаблен чрезмерными нагрузками и вредными привычками. Особенно вредно спиртное, оно может вызвать проблемы с психикой и нервной системой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Раков

Сегодня многие представители знака получат возможность раскрыть свой творческий потенциал. Для тех, кто занимается наукой и спортом, это также благоприятный период. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие — сделайте это сейчас. Поездка откроет вам новые горизонты.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Львов

Напряженный для Львов период, несущий повышенные физические и психические нагрузки, требующая постоянного контроля над собой. Внимательнее надо быть и к мелким травмам: порезам, царапинам, ожогам, чтобы не допустить воспаления. Перенапряжение может плохо отражаться на нервной системе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Дев

Сейчас Девам надо больше заботиться о своем здоровье, поскольку жизненные силы несколько снижены. Сердце и система кровообращения требуют бережного отношения. Стоит упорядочить питание, уменьшить количество вредных для вас продуктов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Весов

Ваше здоровье во многом зависит от обмена веществ в организме. Очень важно правильно питаться, чтобы пища давала энергию, а не отягощала лишними килограммами. Постарайтесь больше гулять днем, а вечером не экономьте на освещении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Скорпионов

. Есть вероятность, что вы окажетесь в несвободном положении, которое помешает достижению целей. Не исключено, что такая ситуация может быть связана со здоровьем. Почувствовав неприятные симптомы, не откладывайте лечение — лучше самостоятельно обратитесь к врачу.

Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Стрельцов

Многим представителям этого знака в этот период будет сопутствовать удача, особенно в установлении дружеских отношений. Сейчас вы можете обрести единомышленников, однако в личных отношениях возможна некоторая нестабильность.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Козерогов

Ваше физическое самочувствие будет сильно зависеть от психологического настроя, очень важно больше улыбаться, радоваться даже мелочам. Новая прическа, ухоженная кожа будут для вас источником позитивных эмоций и сделают вас неуязвимыми для болезней.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Водолеев

Психологически тяжелый период, ослабляющий здоровье и вызывающий чувство душевного дискомфорта. Повышенное беспокойство и чувствительность могут ослабить здоровье. Велика польза от пассивного отдыха, расслабления, спокойствия и уединения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля 2020 для Рыб