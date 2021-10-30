“Претензий нет": сестра одного из пассажиров Infiniti пожалела Колю Харьковского
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Случившуюся аварию родственница Миши Баранова называет "колоссальным уроком"
Шестнадцатилетний Николай Харьковский, который был за рулем автомобиля, устроившего смертельное ДТП в Харькове 26 октября, является ребенком, которому хотелось показать свою "крутость".
Таким мнением в своем Instagram поделилась Мария Кожокина, старшая сестра 20-летнего Михаила Баранова, еще одного из пассажиров злополучной Infiniti.
"Жалко парня, который стал угрозой для общества в 16 лет. Обидно, что родители не дали ему правильного воспитания и примера в жизни", — отметила девушка.
По ее словам, Коле просто хотелось доказать свою авторитетность в компании приятелей, поэтому он и использовал для этого все возможности.
Не забыла Мария и о своем брате. Как она утверждает, парень, получивший серьезную травму головы, уже пришел в сознание. Несмотря на тяжелые увечья, он узнал родственников, но о случившейся аварии якобы ничего не помнит. Информация о том, что он якобы уже дает полиции показания — ложная.
По словам Кожокиной, она не собирается искать брату оправданий, потому что "нужно было мозгами думать, с кем общаться".
При том она призывает общество не судить ребят заранее, а предоставить разобраться в случившемся полиции и суду.
Также сестра Баранова отметила, что якобы общалась с семьей погибшего Игоря Носова, за которых вступились известные украинские бизнесмены, — принесла свои соболезнования.
Интересно, что в общении с корреспондентом "Телеграфа" Мария ранее говорила, что семья Харьковского может попытаться подкупить свидетелей аварии для дачи неправдивых показаний.
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