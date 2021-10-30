"Претензій немає": сестра одного з пасажирів Infiniti пожаліла Колю Харківського

Аварію, яка сталася, родичка Михайла Баранова називає "колосальним уроком"

Шістнадцятирічний Микола Харківський, який був за кермом автомобіля, що спричинив смертельну ДТП у Харкові 26 жовтня, є дитиною, якій хотілося показати свою "крутість".

Такою думкою у своєму Instagram поділилася Марія Кожокіна, старша сестра 20-річного Михайла Баранова, ще одного пасажира злощасної Infiniti.

"Шкода хлопця, який став загрозою для суспільства у 16 років. Прикро, що батьки не дали йому правильного виховання та прикладу в житті", — зазначила дівчина.

Більшість провини дівчина перекладає на батьків підлітка

За її словами, Колі просто хотілося довести свою авторитетність у компанії приятелів, тому він і використовував для цього всі можливості.

Не забула Марія і про свого брата. Як вона стверджує, хлопець, котрий отримав серйозну травму голови, вже прийшов до тями. Незважаючи на важкі каліцтва, він упізнав родичів, але про аварію начебто нічого не пам’ятає. Інформація про те, що він нібито вже дає поліції свідчення — хибна.

За словами Кожокіної, вона не збирається шукати брату виправдань, бо "треба було мізками думати, з ким спілкуватися".

При тому вона закликає суспільство не судити хлопців заздалегідь, а дозволити розібратися в тому, що сталося, поліції та суду.

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Також сестра Баранова зазначила, що нібито спілкувалася із сім’єю загиблого Ігоря Носова, за яких заступилися відомі українські бізнесмени, — принесла свої співчуття.

Цікаво, що у спілкуванні з кореспондентом "Телеграфа" Марія раніше говорила, що родина Харківського може спробувати підкупити свідків аварії для надання неправдивих свідчень.