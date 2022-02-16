Укр

"Дело Ярославского": вещи погибшего в ДТП мужчины нашли в неожиданном месте

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Вещи погибшего в ДТП с авто Ярославского нашли в морге Новость обновлена 16 февраля 2022, 16:40
Вещи погибшего в ДТП с авто Ярославского нашли в морге

Правоохранители подозревают, что одежду погибшего подбросили.

Вещи погибшего в ДТП под Харьковом, к которому причастен автомобиль бизнесмена Александра Ярославского, после исчезновения нашлись. Неожиданно их обнаружили в подсобном помещении морга.

Об этом в среду, 16 февраля, сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что пропавшие 14 февраля вещдоки — одежду погибшего мужчины — обнаружили в служебном помещении чугуевского морга. Правоохранители подозревают, что одежду похитили, однако потом подбросили обратно.

Чтобы установить личность злоумышленника, сейчас обрабатывают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, оперативники собирают образцы ДНК из обнаруженного пакета с одеждой и отпечатки пальцев.

К ответственности должны быть привлечены и виновные в исчезновении вещественных доказательств сотрудников морга. По этому факту уже возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность).

Одежду погибшего нашли в подсобке морга
Одежду погибшего нашли в подсобке морга
Правоохранители подозревают, что их украли и подбросили назад
Правоохранители подозревают, что их украли и подбросили назад
Копы изучают доказательства, чтобы установить вора
Копы изучают доказательства, чтобы установить вора

Напомним, что смертельное ДТП с участием автомобиля по кортежу бизнесмена Александра Ярославского произошло в ночь на 10 февраля на трассе между Харьковом и поселком Мартово. В аварии погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды.

Бизнесмен свою причастность к аварии отрицает, отметив, что спал в это время дома. А компания DCH, которой он владеет, сообщила, что за рулем был один из сотрудников вспомогательных служб. Последний пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП. При этом источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, говорят, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну еще до того, как его вызвали на допрос.

Теги:
#ДТП #Харьков #Александр Ярославский #Исчезновение #Морг #вещдоки
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