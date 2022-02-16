"Справа Ярославського": речі загиблого у ДТП чоловіка знайшли у несподіваному місці

Правоохоронці підозрюють, що одяг загиблого підкинули.

Речі загиблого у ДТП під Харковом, до якої причетний автомобіль бізнесмена Олександра Ярославського, після зникнення знайшлися. Несподівано їх виявили у підсобному приміщенні моргу.

Про це у середу, 16 лютого, повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що зниклі 14 лютого речові докази — одяг загиблого чоловіка — виявили у службовому приміщенні чугуївського моргу. Правоохоронці підозрюють, що одяг таки викрали, однак потім підкинули назад.

Для того, щоб встановити особу зловмисника, наразі опрацьовують записи з камер відеоспостереження. Крім того, оперативники збирають зразки ДНК та відбитки пальців з виявленого пакета з одягом.

До відповідальності мають притягнути й винних у зникненні речових доказів співробітників моргу. За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість).

Одяг загиблого знайшли у підсобці моргу

Правоохоронці підозрюють, що речі викрали і підкинули назад

Копи вивчають докази, щоб встановити викрадача

Нагадаємо, що смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського сталася у ніч на 10 лютого на трасі між Харковом та селищем Мартове. В аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.

Бізнесмен свою причетність до аварії заперечив, зазначивши, що спав у цей час вдома. А компанія DCH, якою він володіє, повідомила, що за кермом був один зі співробітників допоміжних служб. Останній прийшов до поліції та зізнався, що саме він був за кермом транспортного засобу, що вчинив смертельну ДТП. При цьому джерела "Телеграфу", наближені до розслідування, кажуть, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну ще до того, як його викликали на допит.