Укр

Бои за Чугуев: какая обстановка в городе под натиском россиян

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Чугуев остается под контролем Украины Новость обновлена 25 февраля 2022, 20:03
Чугуев остается под контролем Украины

Власти города говорят, что все тихо

В сети появилась информация о том, что российские войска вошли в город Чугуев, что неподалеку от Харькова. Впрочем, мэр города эту информацию опровергает.

Как сообщает "ГОРДОН", об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

"Исполком в городе, полиция в городе, все работают. Я не знаю, кто и что там пишет. Сейчас у нас тихо", — рассказала она

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг, 24 февраля, Россия нанесла массированный удар по военным и стратегическим объектам Украины, после чего начала полномасштабное военное вторжение в нашу страну.

Аэропорт в Чугуеве попал под удар одним из первых.

По состоянию на 25 февраля, российские войска устраивают массивные артиллерийские обстрелы жилых районов Харькова. За несколько часов до этого армия противника нанесла прицельные удары по городу Ахтырка Сумской области. В результате атаки "Ураганов" были повреждены местные дома, а также один из детских садов. Есть раненые дети и несколько погибших взрослых.

Массированная атака также ведется на киевском направлении, а сбитый вечером российский самолет упал на жилой дом.

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#Харьковская область #Чугуев
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