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Бої за Чугуїв: яка обстановка у місті під натиском росіян

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чугуїв залишається під контролем України Новина оновлена 25 лютого 2022, 20:03
Чугуїв залишається під контролем України

Влада міста каже, що все тихо

У мережі з’явилася інформація про те, що російські війська увійшли до міста Чугуєва, що неподалік Харкова. Втім, мер міста цю інформацію заперечує.

Як повідомляє "ГОРДОН", про це повідомила мер міста Галина Мінаєва.

"Виконком у місті, поліція у місті, всі працюють. Я не знаю, хто і що там пише. Зараз у нас тихо", — розповіла вона.

Як повідомлялося раніше, в ніч на четвер, 24 лютого, Росія завдала масованого удару по військових та стратегічних об’єктах України, після чого розпочала повномасштабне військове вторгнення до нашої країни.

Аеропорт у Чугуєві потрапив під удар одним із перших.

Станом на 25 лютого, російські війська влаштовують потужні артилерійські обстріли житлових районів Харкова. За кілька годин до цього армія противника завдала прицільних ударів по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок атаки "Ураганів" було пошкоджено місцеві будинки, а також один із дитячих садків. Є поранені діти та кілька загиблих дорослих.

Масована атака також ведеться на київському напрямку, а збитий увечері російський літак упав на житловий будинок.

Теги:
#Харківська область #Чугуїв
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