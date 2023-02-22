Россияне нанесли удар по Харькову, в городе взрывы: что известно, фото и видео

В результате российской атаки есть пострадавшие

Российские оккупанты в очередной раз атакуют мирные города Украины. На сей раз под ударом оказался Харьков. Местные жители слышали серию взрывов. "Телеграф" рассказывает первые подробности происшествия.

Так, сегодня, 22 февраля, во время масштабной воздушной тревоги в Украине, захватчики нанесли ракетные удары по Харькову. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил городской глава Игорь Терехов.

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории россии. Будьте осторожны", — написал мэр.

Также информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — отметил он.

В то же время в местных пабликах в соцсетях начала появляться первая информация о "прилетах" в городе.

Отмечается, что местные жители слышали очень громкие звуки взрывов в городе. По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, российские оккупанты нанесли по харькову удары ракетами С-300.

По информации главы ОВА Олега Синегубова, "прилеты" были зафиксированы в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов оказались объекты инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших. На данный момент медики оказывают им необходимую помощь.

Игорь Терехов подтвердил, что четыре удара пришлись по Киевскому району города. Относительно жертв и разрушений — информация пока уточняется.

По состоянию на 10:58 в городе был отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 10 февраля захватчики нанесли массированный удар по украинским городам. Один из прилетов был зафиксирован в Харькове.