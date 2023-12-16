Из-за болезни скончался известный украинский писатель (фото)

Писатель был наставником для творческой молодежи

В Харьковской области умер украинский писатель Виктор Тимченко. Несколько месяцев назад он отметил свой 93-й день рождения.

Трагическую новость сообщил его коллега Виктор Бойко на своей странице в Фейсбук. В Харьковской областной организации "Национальное сообщество писателей Украины" также почтили память писателя.

Жизнь писателя оборвалась из-за болезни 14 декабря 2023 года.

"3 сентября 2023 г. отмечал свой 93-й день рождения… Неделю назад он заболел ковидом. Попал в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Надеялись на выздоровление, ведь состояние было тяжелое, но стабильное. Только что его дочь Ольга Орлова сообщила страшное известие – Виктора Петровича не стало. Глубоко скучаем. Сочувствуем семье великого человеколюбца. Память о светлом человеке, о нашем крестном литературном отце останется в наших сердцах. Царство небесное", — написал Виктор Бойко.

В местном сообществе писателей также выразили искренние соболезнования семье писателя.

"14 декабря 2023 ушел от нас Виктор Петрович Тимченко. Поэт, прозаик, наставник, целая эра Слобожанской литературы. Эту потерю трудно постичь. Почивайте с Богом, Виктор Петрович, а с нами – навсегда Ваша любовь, Ваши стихи и Ваш живой голос", — написали в Харьковской областной организации "Национальное сообщество писателей Украины".

Виктор Тимченко родился в 1930 году в Харьковской области, а в 1944 году в результате случайного ранения потерял зрение и учился в Харьковской школе-интернате для незрячих им. В.Короленко. Но проблемы со зрением не помешали ему творить. В 1960 году основал Деркачевскую литературную студию и долгое время являлся ее руководителем. Также был директором издательства "Шаг". Член Национального союза писателей Украины с 1959 года.

Почётный гражданин города Дергачи и Дергачевского района Харьковской области. В течение многих лет был наставником творческой молодежи Харьковщины. С 1976 по 2007 год возглавлял работу с молодыми авторами Харьковщины. На его счету шесть поэтических сборников на русском языке ("Лирика", "Место в жизни", "Вася Бегунок" и другие) и десяток на украинском ("Два вікна", "Віра, Надія, Любов", "Про нас" и другие). Также он автор прозаической книги "Пароль четыре звезды" (повесть и рассказ).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что умер бывший ректор ЗУНУ и народный депутат Украины IV созыва Александр Устенко. Ему исполнилось 93 года.