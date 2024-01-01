"Мифы о Бандере есть, но Россия сама их развеивает": интервью с нардепом и историком Владимиром Вятровичем

Будет ли лидер националистов и дальше популярен среди украинцев?

В понедельник, 1 января 2024, исполнилось 115 лет со дня рождения Степана Бандеры – одного из выдающихся лидеров украинского националистического движения XX века. Но, несмотря на открытость многих исторических данных и возможностей более предметно изучить/исследовать биографию предводителя ОУН, фигуру этой исторической личности, похоже, воспринимают в узком контексте. А иногда просто как мифологизированный символ под современные вызовы и угрозы.

"Телеграф" спросил у нардепа и экс-руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича: Какая все же суть идеологии организации Бандеры? Какие причины мифологизации руководителя ОУН и резкого роста популярности среди украинцев этого борца за независимость?

— Какова была идеология Бандеры и ОУН, учитывая, что в политологии, как правило, различают три основных классических политидеологии — либерализм, консерватизм и социал-демократию? Отдельно как явление ученые называют еще национальные идеологии. А в контексте Бандеры в ряде книг нет как таковой отдельной "бандеровской идеологии". Так на чем именно базируются идеи Бандеры?

— Не согласен, что ее нет. Бандера и бандеровское движение в свое время сформулировали достаточно четкую идеологию. Это идеология украинского национализма. Одним из ключевых ее месседжей, собственно, который для меня остается актуальным, была фраза: "Свобода народам! Свобода человеку!"

Эта фраза была сформулирована в манифесте ОУН (б) в 1940 году. Это был один из первых документов, вышедший после раскола организации. Собственно вокруг этой фразы крутились и формировались какие-то четкие идеологические программные основы Организации украинских националистов, а затем и Украинской повстанческой армии.

Для меня это очень важный и актуальный месседж, потому что, с одной стороны, он сочетает демократический национализм. То есть борьбу за то, чтобы у наций были свои государства. А с другой — в нем очевидно внутренняя демократия или либерализм, когда гарантируется свобода для человека.

Затем это нашло четкое выражение в конкретной программе, принятой в 1943 году на Третьем чрезвычайном большом собрании ОУН. Потому программа была и достаточно четкая.

— Почему в обществе до сих пор гуляет немало мифов о Бандере и иногда наблюдается искаженное восприятие его личности и деятельности даже среди украинцев?

— Во-первых, не отрицаю, что есть определенная мифологизация Бандеры. С одной стороны, мифологизация отрицательная. В первую очередь речь идет о российской, а перед тем — советской пропаганде, приписывающей ему коллаборационизм, антисемитизм, ксенофобию и все самое худшее, что могла придумать пропаганда СССР. Такой миф существует и, к сожалению, он живет не только среди россиян, но и среди части украинцев (значительно меньшей, чем раньше). В какой-то мере этот миф продолжает жить и на Западе, где Бандеру иногда тоже воспринимают как некоего ксенофоба, антисемита и т.д.

Во-вторых, есть положительные мифы о Бандере среди украинцев. К примеру, кто-то даже уверен, что именно Бандера создавал и командовал Украинской повстанческой армией. Популярен взгляд на Бандеру как на бронзовый памятник, который все время был только героем и не совершал никаких ошибок.

— В прошлом году КМИС проводил социологическое исследование и зафиксировал, что положительно относятся к Бандере 83% украинцев. Причем по сравнению с другими опросами в предыдущие годы произошел резкий рост популярности лидера ОУН и теперь он входит в топ-5 наиболее выдающихся исторических деятелей на уровне Хмельницкого, Мазепы, Грушевского. Почему, по вашему мнению, произошла такая общественная переоценка руководителя ОУН и будет ли сохраняться высокая поддержка Бандеры?

— Во-первых, Бандера довольно давно уже является очень популярной исторической персоной среди украинцев. Помню, даже был телевизионный конкурс "Великие украинцы" (2008 г.), и тогда по сути именно Бандера победил. К сожалению, результаты голосования сфальсифицировали и искусственно вытянули во главу угла Ярослава Мудрого. Это было пятнадцать лет назад.

Очевидно, за эти годы изменилась не просто сама популярность Бандеры, но и оценка этой фигуры. Существенно возросла положительная оценка Бандеры как человека, которому благодарны за независимость, заслуживающий уважения как герой, боровшийся за свободную Украину. В этом контексте мы видим сначала существенный сдвиг в восприятии Бандеры с 2014 года, и еще больше — после 2022-го.

Безусловно, это связано с нынешней войной. Бесспорно, что этой войной Россия в полной мере дискредитирует мифы, которые раньше она пыталась навязать украинцам. Среди них, в частности, и мифы о Бандере.

А во-вторых, что важно, сейчас огромное количество украинцев получило возможность самим стать условными "Бандерами". То есть, приобщиться к борьбе за независимость, и вместе с тем быть оболганными российской пропагандой.

Мне кажется, что сложившаяся в Украине ситуация создает лучшие возможности для понимания, кем был Бандера. Это и обеспечило столь резкий рост его популярности и положительной оценки. Я думаю, что такая оценка, очевидно, более или менее останется в сознании большинства украинцев.

Конечно, возможны какие-либо колебания, но кардинальных изменений уже не будет. Не думаю, что вдруг эта оценка снова сменится кардинально негативной или будет внезапный критический рост положительной оценки. Иными словами, тенденция будет более-менее удерживаться и дальше.

Напомним, в ночь на 1 января оккупанты уничтожили музей Шухевича и ударили по альма-матер Бандеры.