"Тысячу Зеленского" можно будет потратить в аптеке, но есть нюанс

Под программу "єПідтримка" попадают препараты, вошедшие в специальный госреестр

В среду, 19 января, стало известно, что список направлений, по которым можно расплатиться "ковидной тысячей", полученной за вакцинацию, был расширен. Теперь часть украинцев сможет потратить эти деньги на приобретение лекарственных препаратов.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, пишет "Телеграф".

Подобная оплата в аптеках станет доступна уже с 24 января.

Важным нюансом такого нововведения является возрастные ограничения на покупку лекарств. Воспользоваться "тысячей Зеленского", дабы рассчитаться с фармацевтом, смогут только люди, старше 60 лет. Таким образом в Кабмине решили поддержать пенсионеров, которые часто не могут себе позволить покупку необходимых лекарств.

Известно, что приобретение лекарств за тысячу гривен по программе "єПідтримка" распространяется только на те препараты, которые находятся в специальном госреестре. При желании необходимое лекарство можно попробовать проверить в базе поиска.

Так выглядит поиск в госреестре

Также Шмыгаль добавил, что вскоре получение тысячи за вакцинацию может стать доступным и для детей 12-17 лет. Также им будет упрощен и доступ к самой прививке против COVID-19.

Интересно, что не все украинцы восприняли такое решение "на ура". Часть людей отмечает, что болеют не только пенсионеры, однако население помладше лишено возможности расплатиться "ковидной тысячей" в аптеках. Также некоторые обратили внимание на нюансы насчет получения этих денег детьми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким максимально простым способом можно оформить получение тысячи гривен за вакцинацию против коронавируса. Также существуют отдельные нюансы для тех, кто не зарегистрирован на портале гоуслуг "Дия".