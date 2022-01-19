"Тисячу Зеленського" можна буде витратити в аптеці, але є нюанс

Під програму "єПідтримка" потрапляють препарати, що увійшли до спеціального держреєстру

У середу, 19 січня, стало відомо, що список напрямків, за якими можна розплатитися "ковидною тисячею", отриманою за вакцинацію, було розширено. Тепер частина українців зможе витратити ці гроші на придбання лікарських препаратів.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, пише "Телеграф".

Подібна оплата в аптеках стане доступною вже із 24 січня.

Важливим нюансом такого нововведення є вікові обмеження для придбання ліків. Скористатися "тисячею Зеленського", щоб розрахуватися з фармацевтом, зможуть лише люди старше 60 років. Таким чином, у Кабміні вирішили підтримати пенсіонерів, які часто не можуть собі дозволити купівлю необхідних ліків.

Відомо, що придбання ліків за тисячу гривень за програмою "єПідтримка" поширюється лише на ті препарати, що знаходяться у спеціальному держреєстрі. За бажання необхідні ліки можна спробувати перевірити в базі пошуку.

Так виглядає пошук у держреєстрі

Також Шмигаль додав, що незабаром отримання тисячі за вакцинацію може стати доступним для дітей 12-17 років. Також їм буде спрощено і доступ до самого щеплення проти COVID-19.

Цікаво, що не всі українці сприйняли таке рішення "на ура". Частина людей зазначає, що хворіють не лише пенсіонери, проте населення молодше позбавлене можливості розплатитися "ковідною тисячею" в аптеках. Також дехто звернув увагу на нюанси щодо отримання цих грошей дітьми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким максимально простим способом можна оформити одержання тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу. Також існують окремі нюанси для тих, хто не зареєстрований на порталі держпослуг "Дія".