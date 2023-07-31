Штраф за обман: чем закончится конфликт производителя мороженого "Крещатик" с Антимонопольным комитетом

ООО "ФМ Хладопром" так и не уплатило АМКУ штраф за недобросовестную конкуренцию в размере почти 1,4 млн грн. Регулятор будет выбивать его через суд.

Конфликт харьковского производителя мороженого с Антимонопольным комитетом из-за скандального штрафа набирает новые обороты. Компания подала апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева, который принял сторону регулятора.

"Бизнес Телеграф" выяснял, какие аргументы есть у производителя и как опыт его войны с АМКУ может пригодиться другим предпринимателям.

В конце прошлого года Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф в размере 1,374 млн грн на производителя мороженого ООО "ФМ Хладопром" за то, что он в производстве использовал сухое молоко, а на этикетке указал молоко питьевое коровье. По мнению специалистов АМКУ, этим он нарушил условия конкуренции на рынке и обманул потребителей. С этого времени производитель затягивает выплату штрафа в судах, пытаясь отменить его. В последний раз Хозяйственный суд Киева принял сторону антимонопольного ведомства, но производитель подал апелляцию на это решение.

Прецедент интересен тем, что производитель использует определенные поблажки пищевикам, действующим во время войны, а именно запрет Госпотребслужбы проверять компании при отсутствии жалоб потребителей.

Обманчивая этикетка

ООО "Фабрика Мороженого Хладопром" (Харьков) позиционирует себя как успешная компания, которая до войны ежегодно прибавляла себе долю на рынке на 20%, отодвигая конкурентов.

"На нерастущем рынке рост означает — вытеснить конкурентов", — говорится в одном из релизов компании.

Предприятие производит более 27 видов мороженого. Среди них известные марки "Крещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек" и другие. 30 декабря 2022 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Хладопром" почти на 1,4 млн грн за распространение на упаковках мороженого "пломбир" ложной информации о составе продукта.

Государственный регулятор обнаружил, что производитель указал на этикетках данные о наличии в продукте питьевого коровьего молока. Вместе с тем комитет установил, что в сентябре и ноябре 2020 года компания не закупала коровье молоко и, соответственно, не использовала его в производстве "пломбира". "Хладопром" в это время использовал сухое обезжиренное молоко, говорят в АМКУ.

"Хладопром" платить штраф не собирается

Компания не согласилась с такой санкцией АМКУ и оспорила решение регулятора в суде. 22 июня 2023 г. Хозяйственный суд Киева отклонил ее иск, оставив решение ведомства в силе. По информации АМКУ, производитель подал апелляцию на данное решение. Таким образом, компания продолжает оттягивать уплату штрафа.

"В адрес комитета не поступали документы, подтверждающие уплату ООО "ФМ Хладопром" штрафа. В случае неуплаты комитет будет обращаться в суд с иском о взыскании неуплаченного штрафа", — прокомментировала "Телеграфу" глава АМКУ Ольга Пищанская.

АМКУ утверждает, что харьковский производитель мороженого нарушает конкурентное законодательство не в первый раз. В частности, в ноябре 2012 года временная административная коллегия комитета признала (решение № 85-р/тк от 20 ноября 2019 г.), что "Хладопром" нарушил ст. 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", распространив информацию, вводящую в заблуждение потребителя.

Компания также разместила на упаковках мороженого "пломбир" информацию о наличии в его составе коровьего питьевого молока, которое не использовали при производстве. На компанию наложен штраф в 150 тыс. грн. Тогда "Хладопром" штраф уплатил, но история повторилась.

Компания считает действия АМКУ предвзятыми

В компании "Хладопром" "Телеграфу" заявили, что в ходе расследования оказывали полное содействие регулятору по всем вопросам. И отметили, что в 2021 году компания проводила закупки питьевого коровьего молока, которое использовали в производственном процессе, несмотря на его дефицит на рынке в тот период. Также производитель заявляет, что регулятор не проводил опроса потребителей относительно качества продукции и не проводил ее клинические испытания.

"Не были даны результаты экспертиз по конкретной партии товара", — заявил "Телеграфу" представитель юридического отдела компании.

Он добавил, что во время рассмотрения дела компании было отказано в переносе заседания, которое было назначено на 20 декабря 2022 года, несмотря на то, что в тот период враг вел постоянные обстрелы города и нормальное сообщение отсутствовало. Жалуются в "Хладопроме" и на то, что АМКУ отказался проводить заседание в режиме видеоконференции.

В то же время в компании подчеркнули, что "Хладопром" заплатит назначенный штраф в зависимости от результатов рассмотрения дела в апелляционном порядке.

Что касается штрафа, который компании присудили в 2019 году, "Хладопром" утверждает, что не вводил в заблуждение потребителей, поскольку в тот период (который указывает АМКУ) компания по договору подряда выполнила объем работ для другого производителя. При этом рецептуры, оригинал-макеты упаковки, товарные знаки и состав продукта разработал заказчик.

"Никакого отношения к качеству указанной продукции "Хладопром" не имел, что было указано в соответствующих документах", — подчеркнули в компании.

Почему используют сухое молоко в мороженом

Использование сухого молока в производственном процессе не преступление, а скорее, привычная практика. Далеко не все предприятия покупают сырое молоко и сразу перерабатывают. Чаще мороженое в Украине производят именно из сухого молока, о чем свидетельствует маркировка на упаковках.

Мороженое – сезонный продукт и использование сухого молока в производственном процессе технологически проще, рассказывает "Телеграфу" ведущий аналитик агентства "Инфагро" Максим Фастеев.

"Его можно купить заранее, и оно имеет большой срок хранения. К тому же не все предприятия имеют достаточные мощности для приема и быстрой переработки сырого молока", — отмечает эксперт. А если учесть сезонные колебания цен на сырье, логистические и другие риски, использование сухого молока часто является оптимальным решением для производителя, считает аналитик.

Другие производители – не грешат?

В Антимонопольном комитете возразили, что за последние годы манипуляции с маркировкой носят массовый характер. В частности, в течение 2022-2023 годов ведомство не открывало других дел в отношении производителей мороженого за аналогичные нарушения в сфере недобросовестной конкуренции.

Комитет исследовал соблюдение производителями мороженого конкурентного законодательства и 2020-2021 годов. В этот период мороженое производили минимум семь крупнейших субъектов хозяйствования (ООО "ФМ Хладопром", ПАО "Львовский хладокомбинат", ООО "Галичина Лакомка", ООО "Ласунка", ООО "Торговый дом Мушкетер И К", ООО "Три медведя"), АО "Житомирский маслозавод" и др.). К ним у ведомства вопросов не возникло.

"В рамках указанного исследования комитетом не было выявлено случаев замены другими производителями мороженого (кроме ООО "ФМ Хладопром") в составе своей продукции молока коровьего питьевого на сухое обезжиренное", — утверждает Пищанская.

Лояльные требования к производителям во время войны

Проверять, нарушают ли права потребителей в Украине, должна Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба — дальше). "Телеграф" спросил заместителя главы этой службы Вадима Чайковского, есть ли такие нарушения со стороны производителей мороженого и чем они могут объясняться.

Оказалось, что во время войны правительство ослабило требования к производителям. Так, в Украине действует Закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" ( №2639 ). Он четко указывает, что информация о продукте не должна вводить в заблуждение по поводу его характеристик, свойств, состава и прочее.

"В то же время, согласно заключительным положениям этого закона, на период действия военного положения временно установлено, что пищевые продукты, которые отвечают требованиям информирования потребителей, действовавшим до введения в действие этого закона, могут производиться и вводиться в обращение", — утверждает Вадим Чайковский.

Он опирается на еще одну поблажку правительства — постановление Кабмина от 3 марта 2022 года №186 про "Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения". В этом постановлении говорится о вынужденных рецептурах у производителей, связанных с отсутствием или недостаточностью соответствующего сырья во время военного положения. Данный документ предполагает, что маркировка может отличаться от фактического состава продуктов. А производитель должен правдиво указывать только три вида маркировки:

название пищевого продукта;

количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;

минимальный срок годности или дату "употребить до".

При этом потребителя необходимо любым возможным способом проинформировать о наличии веществ в пищевом продукте, которые могут вызвать аллергические реакции или непереносимость. Считается, что сухое молоко устраняет риски возникновения аллергических реакций. Поэтому вполне вероятно, что именно на такую законодательное основание и рассчитывал ООО "Хладопром".

К тому же Вадим Чайковский отметил, что Госпродпотребслужба лишь частично контролирует показатели качества пищевых продуктов и не является распорядителем информации о наличии у производителей качественного сырья в достаточном количестве в условиях войны. А обращений от производителей мороженого о нехватке сырья служба не регистрировала.

"Вопрос обеспечения сырьем находится в хозяйственной плоскости производителей продукции и не входит в компетенцию Госпродпотребслужбы", — комментирует заместитель главы Госпродпотребслужбы.

Проверки – только по жалобам потребителей

Внеплановые проверки производителей органами власти во время войны запрещены. Но приказ Минагрополитики от 3 января 2023 года №5 разрешает такую проверку на основании обращения граждан. При этом физлицо должно сообщить о нарушении, которое повлекло за собой ущерб его правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, и добавить документы и копии, подтверждающие такое нарушение. Проверка по жалобам физлиц — довольно распространенная практика, которую используют компании на потребительских рынках, чтобы уничтожить конкурента или заблокировать его работу.

Как потребителю сориентироваться в составе мороженого

В этой ситуации потребителям приходится более тщательно и самостоятельно контролировать соблюдение своих прав изготовителями. Учтите, что в Украине введены следующие стандарты (ДСТУ — ГОСТ) для мороженого:

ДСТУ 4733: Молочное мороженое, сливочное и пломбир. Этот стандарт означает, что в мороженом на первом месте натуральное молоко, уже потом сухое молоко, масло, сливки и сахар. ДСТУ 4734: мороженое плодово-ягодное, ароматическое, шербет или лед. ДСТУ 4735: мороженое с комбинированным составом сырья. Это мороженое сделано с частичной заменой молочного сырья, использованием растительных жиров, в том числе кокосового и пальмового масла.

Итак, сравнив номер ДСТУ (ГОСТ) с составом, можно сделать выводы, устраивает ли вас эта продукция, и выбрать мороженое на свой вкус и кошелек.

Падение спроса обостряет конкуренцию

С начала полномасштабного вторжения россии спрос на мороженое значительно сократился. Как именно, сказать трудно из-за отсутствия актуальных статистических данных об объемах переработки сырого молока именно в мороженое, рассказывает аналитик Максим Фастеев. Причин снижения спроса несколько, считает он.

Во-первых, украинцы стали меньше тратить на продукты не первой необходимости, в частности сладости. Во-вторых – большое количество соотечественников из-за войны уехало за границу и многие еще не вернулись. Также одним из факторов падения рынка есть временная оккупация части территории Украины.

Снижение спроса и борьба производителей за потребителя оживляет конкуренцию. Поэтому могут участиться случаи злоупотребления конкурентным законодательством. А кейс борьбы за отмену штрафа Антимонопольного комитета станет сигналом для других игроков, можно ли играть так на этом рынке.