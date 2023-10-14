Неделя с "плавающим" курсом валют: эксперт ответил, грозит ли Украине падение гривны
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Нацбанк дал возможность украинцам закупиться валютой в нужном объмеме
На прошлой неделе НБУ отменил фиксированный курс валют. Это означает, что доллар и евро, как и раньше, меняют свою курс ежедневно на основании торговой сессии межбанка. Однако украинцы опасаются, что может начаться девальвация (падение) гривны по отношению к другим валютам.
Финансовый эксперт Алексей Козырев на портале "Минфин" рассказал о том, стоит ли украинцам опасаться резкого скачка роста валют. Он отметил, что курс для физических лиц может меняться более интенсивно, нежели это было последние полтора года.
Алексей Козырев пояснил, что в первые дни после отмены фиксированного курса Нацбанк был вынужден заливать рынок валютой. Это позволило сдержать курс валют на межбанке и не дать ему стремительно расти в порывах первого ажиотажа.
"Это активно происходило третьего и четвертого октября. Нацбанк продавал доллар всем желающим и не играл на повышение, а заливал рынок валютой по тому курсу, который, фактически, был на предыдущем уровне. Таким образом все покупатели закрыли свои вопросы", — отметил эксперт.
В период со 2 по 6 октября Нацбанк продал 1 млрд 163 млн долларов, а купил 12 млн долларов. Таким образом был полностью сбит ажиотаж, а также была откачана избыточная гривневая ликвидность, которая была на рынке.
"Это спровоцировало, с одной стороны, дефицит гривневой ликвидности у части банков, а с другой — клиенты закупились валютой, которая им была нужна, и ажиотаж спал. Сейчас операции с валютами упали до предыдущих значений и не наблюдается сильного роста", — сказал эксперт.
На наличном рынке валют тоже сейчас стабильная спокойная ситуация. Обменники перестали играть на повышение, потому что большого спроса со стороны населения нет.
"Сейчас угрозы для гривны я не вижу. Я уверен, что пока что все будет стабильно", — подчеркнул Алексей Козырев.
Также он назвал основные требования для того, чтобы в дальнейшем избежать девальвации гривны:
- Размер и график получения международной помощи.
- Дефицит бюджета и источники его покрытия.
- Задание Нацбанка по сдерживанию инфляционных процессов в Украине, так как в этом он не заинтересован. Все повышения будут закладываться в цены, что НБУ не выгодно.
- Размер темпов роста негативного сальдо (разницы) торговли.
- Увеличение захода валютной выручки от экспортеров.
- Адаптация экономики страны к работе в условиях войны.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что доллар может подорожать больше чем 50 гривен. Появился прогноз курса валют на несколько лет вперед.