Тиждень із "плаваючим" курсом валют: експерт відповів, чи загрожує Україні падіння гривні

Нацбанк дав можливість українцям закупитись валютою у потрібному обсязі

Минулого тижня НБУ скасував фіксований курс валют. Це означає, що долар та євро, як і раніше, змінюють свій курс щодня на підставі торгової сесії міжбанку. Однак українці побоюються, що може початися девальвація (падіння) гривні щодо інших валют.

Фінансовий експерт Олексій Козирев на порталі "Мінфін" розповів про те, чи варто українцям побоюватися різкого стрибка зростання валют. Він зазначив, що курс для фізичних осіб може змінюватися інтенсивніше, ніж це було останні півтора року.

Олексій Козирев пояснив, що в перші дні після скасування фіксованого курсу Нацбанк змушений був заливати ринок валютою. Це дозволило стримати курс валют на міжбанку і не дати йому стрімко зростати у поривах першого ажіотажу.

"Це активно відбувалося третього та четвертого жовтня. Нацбанк продавав долар усім охочим і не грав на підвищення, а заливав ринок валютою за тим курсом, який, фактично, був на попередньому рівні. Таким чином усі покупці закрили свої питання", — зазначив експерт.

Попит на валюту вирівнявся

У період із 2 по 6 жовтня Нацбанк продав 1 млрд 163 млн доларів, а купив 12 млн доларів. Таким чином було повністю збито ажіотаж, а також було відкачано надлишкову гривневу ліквідність, яка була на ринку.

"Це спровокувало, з одного боку, дефіцит гривневої ліквідності у частини банків, а з іншого — клієнти закупилися валютою, яка їм була потрібна, і ажіотаж спав. Наразі операції з валютами впали до попередніх значень і не спостерігається сильного зростання", — сказав експерт.

На готівковому ринку валют також зараз стабільна спокійна ситуація. Обмінники припинили грати на підвищення, тому що великого попиту з боку населення немає.

"Наразі загрози для гривні я не бачу. Я впевнений, що поки що все буде стабільно", — наголосив Олексій Козирев.

Також він назвав основні вимоги для того, щоб надалі уникнути девальвації гривні:

Розмір та графік отримання міжнародної допомоги. Дефіцит бюджету та джерела його покриття. Завдання Нацбанку щодо заборони інфляційних процесів в Україні, оскільки в цьому він не зацікавлений. Усі підвищення закладатимуться у ціни, що НБУ не вигідно. Розмір темпів зростання негативного сальдо (різниці) торгівлі. Збільшення заходу валютної виручки від експортерів. Адаптація економіки країни до роботи за умов війни.

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