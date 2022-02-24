Кличко дал советы киевлянам, что делать в условиях военного положения (видео)

Оперативный штаб столицы объявил о ряде решений в связи с агрессией

После того как Путин объявил войну Украине, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны, Верховная Рада ввела военное положение в Украине. "За" проголосовали 300 народных депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что делать в условиях военного положения (ВП) в столице.

"С сегодняшнего дня в столице школы и сады не работают. Больницы, поликлиники, вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме. Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы последовать в укрытие при включении сирен", — сообщил Кличко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что массовая атака российских войск на Украину началась после видеообращения российского президента Владимира Путина по поводу введения войск на оккупированный Донбасс.

Также мы писали, что в некоторых крупных городах начались взрывы, а позже стало известно о пересечении украинской границы со стороны РФ не только в Донецкой и Луганской областях.