Кличко дав поради киянам, що робити в умовах воєнного стану (відео)

Оперативний штаб столиці оголосив про низку рішень у зв’язку з агресією

Після того як Путін оголосив війну Україні, а російська армія стала завдавати ударів по військових об’єктах усієї країни, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що робити в умовах воєнного стану (ВП) у столиці.

"Відсьогодні в столиці школи та сади не працюють. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

Усі, хто не залучений у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен", — повідомив Кличко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масова атака російських військ на Україну розпочалася після відеозвернення російського президента Володимира Путіна щодо введення військ на окупований Донбас.

Також ми писали, що в деяких великих містах почалися вибухи, а пізніше стало відомо про перетин українського кордону з боку РФ не тільки в Донецькій та Луганській областях.