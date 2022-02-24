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Кличко дав поради киянам, що робити в умовах воєнного стану (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Мер Києва Віталій Кличко Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:47
Мер Києва Віталій Кличко

Оперативний штаб столиці оголосив про низку рішень у зв’язку з агресією

Після того як Путін оголосив війну Україні, а російська армія стала завдавати ударів по військових об’єктах усієї країни, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. "За" проголосували 300 народних депутатів.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що робити в умовах воєнного стану (ВП) у столиці.

"Відсьогодні в столиці школи та сади не працюють. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.

Усі, хто не залучений у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен", — повідомив Кличко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масова атака російських військ на Україну розпочалася після відеозвернення російського президента Володимира Путіна щодо введення військ на окупований Донбас.

Також ми писали, що в деяких великих містах почалися вибухи, а пізніше стало відомо про перетин українського кордону з боку РФ не тільки в Донецькій та Луганській областях.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Військове положення #Воєнний стан в Україні #ВП
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