Из Пскова в сторону Киева летят 18 самолетов с десантниками - СМИ

Самолеты долетят до Киева в течение нескольких часов.

Из российского Пскова в сторону Киева вылетели 18 самолетов Ил-76.

Об этом сообщил руководитель Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.

"Источники в правительстве Украины сообщили мне, что 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева, прибудут примерно через час", — написал он Twitter..

В Пскове находится военная часть российского десанта. Сообщается, что самолеты достигнут Киева в течение нескольких часов. Отметим, что начиная с вечера четверга, 24 февраля, в Киевской области вводится комендантский час.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

Депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину. А Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.

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