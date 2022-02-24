З Пскова у бік Києва летять 18 літаків із десантниками — ЗМІ

Літаки долетять до Києва протягом кількох годин.

З російського Пскова у бік Києва вилетіли 18 літаків Іл-76.

Про це повідомив керівник Bellingcat Христо Грозєв із посиланням на джерела в уряді України.

"Джерела в уряді України повідомили мені, що 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова у бік Києва, прибудуть приблизно за годину", — написав він Twitter..

У Пскові перебуває військова частина російського десанту. Повідомляється, що літаки досягнуть Києва протягом кількох годин. Зазначимо, що починаючи з вечора четверга, 24 лютого, на Київщині вводиться комендантська година.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спецоперації на Донбасі. Одночасно РФ розпочала обстріл українських міст.

Депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну. А Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Українців закликають не панікувати, а всі бажаючі можуть вступити до лав тероборони, для цього потрібен лише паспорт.