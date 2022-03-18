Погиб человек, дома разрушены: Кличко показал последствия обстрела Киева на видео

В результате обстрелов Киева российской армией 18 марта пострадали четверо детей

Мэр Киева Виталий Кличко показал последствия обстрела оккупантами района Виноградарь, в результате которого погиб человек.

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По словам Кличко, один человек погиб в результате обстрела, 19 пострадали, из них четверо детей.

Повреждены 6 жилых домов. Все они, отмечает мэр, больше не пригодны для жизни. Также повреждены детсад и школа.

На видео, которое опубликовал Кличко, видно, что двор обычного жилого квартала превратился в руины. Посередине зияет огромная воронка, земля усыпана обломками. Жилые дома получили сильные повреждения.

Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.