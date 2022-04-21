Укр

В боях за Киевщину уцелел мистический "символ жизни" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Необычная скульптура раньше была туристическим объектом Новость обновлена 21 апреля 2022, 10:07
Необычная скульптура раньше была туристическим объектом

Водоворот войны не уничтожил символ возрождения

Экономическое возрождение Украины после войны уже активно обсуждается — планируют восстановление разрушенных городов и сел, возобновление работы инфраструктуры. Одним из таких стало пгт Иванков. Когда россия вторглась со стороны Беларуси в Чернобыльскую зону удалось ее остановить под Иванковом в 80 километрах от столицы Украины.

Тут шли ожесточенные бои в самом начале вторжения — восстановить контроль и освободить населенный пункт удалось только 1 апреля. В городке много разрушений, но война обошла стороной скульптуру "Яйцо жизни" на кольцевой дороге с северной стороны города.

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Как рассказала начальник отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского сельсовета Наталья Бирюк, скульптура — символ возрождения громады после Чернобыльской катастрофы. В нем — послания украинских школьников будущим поколениям. Она считает, что в том, что "Яйцо жизни" выстояло в то время как вокруг шли ожесточенные бои есть символизм.

Это не удивительно, ведь у многих народов именно яйцо было символом возрождения, плодородия, перерождения. У этруссков оно значило возрождение после смерти, а в древнем Египте было как символом человеческого возрождения, так и космического. Во многих мифологиях вселенная начиналась именно с яйца. А "Яйцо жизни" в Иванкове стало аллегорией победы и жизни уже во второй раз.

Ранее Иванков уже появлялся в хороших новостях Украины — местный житель угнал у оккупантов "Урал" с боеприпасами и передал ВСУ.

Тем временем, как писал "Телеграф", мольфары и астрологи пытаются предсказать важные для Украины события — в частности смерть кровавого диктатора владимира Путина и окончание войны в стране.

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#Жизнь #Символ #Иванков
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