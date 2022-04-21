Вир війни не знищив символ відродження

Економічне відродження України після війни вже активно обговорюється: планують відновлення зруйнованих міст та сіл, запуск роботи інфраструктури. Одним із таких став смт Іванків. Коли росія вторглася з боку Білорусі до Чорнобильської зони, вдалося її зупинити під Іванковом за 80 кілометрів від столиці України.

Тут точилися запеклі бої на самому початку вторгнення — відновити контроль та звільнити населений пункт вдалося лише 1 квітня. У містечку багато руйнувань, але війна оминула скульптуру "Яйце життя" на кільцевій дорозі з північного боку міста.

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Як розповіла начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської сільради Наталія Бірюк, скульптура – символ відродження громади після Чорнобильської катастрофи. У ньому послання українських школярів майбутнім поколінням. Вона вважає, що в тому, що "Яйце життя" вистояло, коли навколо йшли запеклі бої є символізм.

Це не дивно, адже для багатьох народів саме яйце було символом відродження, родючості, переродження. У етрусків воно означало відродження після смерті, а стародавньому Єгипті було як символом людського відродження, і космічного. У багатьох міфологіях всесвіт починався саме з яйця. А "Яйце життя" в Іванкові стало алегорією перемоги та життя вже вдруге.

Раніше Іванків уже з’являвся в добрих новинах України — місцевий житель викрав у окупантів "Урал" із боєприпасами та передав ЗСУ.

Тим часом, як писав "Телеграф", мольфари та астрологи намагаються передбачити важливі для України події, зокрема смерть кривавого диктатора володимира путіна та закінчення війни в країні.