У кого сегодня может исчезнуть свет в Киеве и области. Актуальные графики (обновляется)

Из-за дефицита вместо плановых отключений могут внезапно ввести аварийные. В таком случае график не действует

В Киеве и Киевской области продолжаются отключения света, вызванные ракетными обстрелами и атаками дронов на энергетические объекты Украины. У каждого региона есть свой график отключения.

Графики почасовых отключений (ГБО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет НЭК "Укрэнерго" или оператор системы распределения.

В результате непредсказуемости обстрелов (куда именно и в какое время прилетит ракета россияне не предупреждают) и срочного возникновения дефицита, стабилизировать энергосистему часто приходится в экстремальном режиме. Если появляется указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А значит, будут происходить не по графику и расписание отключений не соответствует действительности. Например, сегодня так произошло с Сумской, Харьковской и Полтавской областями — графики там пока не действуют.

UPD: в Киеве произошла перегрузка электросетей на Оболони, Виноградаре, Минском массиве, Святошино, Академгородке, Беличах, Южной Борщаговке, Подоле и Куреневке. Там могут экстренно отключить свет вне графиков, сообщает "ДТЭК".

Ранее НЭК ’’Укрэнерго’’ опубликовало вероятные графики отключений для Киева и Киевской области на 2 ноября, которые введены с 6:00 утра. После этого на основе ожидаемых ограничений от "Укрэнерго" компания ДТЭК "Киевские электросети" обнародовала расписание для столицы. Для 1 группы он выглядит так:

Вероятный график отключений для 2 группы в столице выглядит так:

Ситуация может изменяться, поэтому об изменении типа отключения обычно информируют через чат-бот YASNO.

Кроме того, у "Укрэнерго" просят всех клиентов максимально снизить потребление электроэнергии в следующие часы:

утром с 06:00 до 11:00;

вечером с 17:00 до 23:00.

В Киевской области 16 тыс. домов остаются без электроснабжения после ракетных ударов. Также действует график отключений, в котором Киевская область поделена на 2 группы.

Отключения происходят для каждой группы не более чем на 4 часа, однако могут повториться в течение суток через 8 часов. К примеру, если свет исчез с 8 до 12 утра, то в случае необходимости повторное отключение может быть с 20:00 до 24:00.

1 группа 1 группа 2 группа 2 группа

Бывает, что один населенный пункт упоминается обеих группах (например, Боярка). Это означает, что отключения будут касаться разных улиц в этом пункте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что необходимо иметь в доме на случай отключения света и перечислил несколько способов, как зарядить телефон при отключении электричества.