У кого сьогодні може зникнути світло у Києві та області. Актуальні графіки (оновлюється)

Через дефіцит замість планових відключень можуть раптово ввести аварійні. У такому разі графік не діє

У Києві та Київській області продовжуються відключення світла, зумовлені ракетними обстрілами та атаками дронів на енергетичні об’єкти України. У кожного регіону є свій графік відключення.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом. Графік розрахований на максимальне скорочення споживання у 250 МВт. Потребу в цьому визначає НЕК "Укренерго" або оператор системи розподілу.

Внаслідок непередбачуваності обстрілів (куди саме і о котрій годині прилетить ракета росіяни не попереджають) та термінового виникнення дефіциту, стабілізувати енергосистему часто доводиться в екстремальному режимі. Якщо є вказівка скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають аварійними. А, отже, відбуватимуться не за графіком і розклад відключень не відповідає дійсності. Наприклад, сьогодні так сталося із Сумською, Харківською та Полтавською областями — графіки там поки що не діють.

UPD: у Києві виникло перевантаження електромереж на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці. Там можуть екстрено відключити світло поза графіками, повідомляє "ДТЕК".

Раніше НЕК ''Укренерго'' опублікувало ймовірні графіки відключень для Києва та Київської області на 2 листопада, який введено з 6:00 ранку. Після цього на основі очікуваних обмежень від "Укренерго" компанія ДТЕК "Київські електромережі" оприлюднила розклад для столиці. Для 1 групи він виглядає так:

Ймовірний графік відключень для 2 групи у столиці виглядає так:

Ситуація може змінюватися, тому про зміну типу відключення зазвичай інформують через чат-бот YASNO.

Окрім того, в "Укренерго" просять всіх клієнтів максимально знизити споживання електроенергії у такі години:

зранку з 06:00 до 11:00;

ввечері з 17:00 до 23:00.

У Київській області 16 тис. осель залишаються без електропостачання після ракетних ударів. Також діє графік відключень, у якому Київська область поділена на 2 групи.

Відключення відбуваються для кожної груп не більше ніж на 4 години, однак можуть повторитись протягом доби через 8 годин. Наприклад, якщо світло зникло з 8 до 12 ранку, то у разі необхідності повторне відключення може бути з 20:00 до 24:00.

1 група 1 група 2 група 2 група

Трапляється, що один населений пункт зустрічається в обох групах (наприклад, Боярка). Це означає, що відключення будуть стосуватися різних вулиць у цьому пункті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що необхідно мати в будинку на випадок відключення світла та перерахував декілька способів, як зарядити телефон під час відключень електрики.