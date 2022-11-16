Попадание ракеты в жилой дом в Киеве: что происходило после прилета (эксклюзивный фоторепортаж)

Спасатели эвакуировали жителей дома сразу после попадания ракеты

Во вторник, 15 ноября, россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, отдельное внимание уделив обстрелам столицы. Несмотря на то, что большая часть ракет была перехвачена силами ПВО, однако падающие обломки смогли нанести заметный ущерб ряду жилых домов в Печерском районе, в результате чего погибла женщина.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, что происходило возле пострадавшего дома в первые часы после "прилета".

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к пострадавшему дому сразу прибыли девять единиц специальной техники и 45 спасателей, которые оперативно эвакуировали всех жителей и ликвидировали очаги возгорания.

ФОТО: Евгения Загороднего

Всего в Печерском районе прилеты были зафиксированы в двух местах, вторая ракета тоже упала на жилой дом, но там обошлось без пострадавших. Третья ракета рухнула на территории недостроенного завода в Оболонском районе.

В целом ракетная атака 15 ноября стала наиболее массовой с самого начала полномасштабного вторжения. По Украине было выпущено около сотни ракет, из которых более 70 были сбиты.

Досталось не только Украине, но и соседним странам. В частности в Молдове после обстрела начались серьезные перебои с электричеством, а в Польше падение ракеты привело к гибели двух человек.