Без проруби и массовых мероприятий: как в Киеве купались на Крещение (фото)

Ныряли в холодную воду на Облоне и в Голосеевском районе.

В четверг, 19 января, в Украине празднуют Крещение Господне. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби.

В условиях военного положения власти столицы решили не проводить массовых мероприятий и призвали киевлян отказаться от собраний. Но в то же время некоторые решили не нарушать традиции и нырнуть в Днепр. Чтобы избежать травм и других опасных ситуаций на пляжах столицы организовали дежурство спасателей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Оболонском и Голосеевском районах и заснял, как киевляне погружались в воду.

Присоединиться к традиционным крещенским купаниям решились только десятки людей. Люди крестились, ныряли в воду и фотографировались.

На Киевских пляжах люди погружались в воду

Некоторые крестились и ныряли с головой

В этом году нырнуть на Крещение оказалось не так и много желающих

Мужчин оказалось больше

Массовых мероприятий не проводилось

Отметим, что погода для января оказалась по-весеннему теплой. Вместо крещенских морозов и льда — на улице туман и значительный "плюс".

А вместо ныряния в прорубь люди просто заходили в Днепр, а некоторые даже и поплавали.

Чтобы избежать травм на пляжах столицы организовали дежурство спасателей

Люди верят, что вода в этот день целебна

А некоторые просто следят за ситуацией

Купание на Оболони

Погружение в воды Днепра

После купания люди бодрые и веселые

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что в этот день освященная вода обладает целебными свойствами. Ее пили каждый день, стараясь уберечься от всяческих болезней.

Отметим, что отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Люди считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако ранее ПЦУ уже развеяла этот миф.

Верующие в этот день ходят в храм, и именно там освящают воду, считая это настоящим ритуалом. Да, именно 19 января предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел богослужение и освящение воды по случаю праздника Богоявления в Успенском соборе.