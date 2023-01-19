Без проруби и массовых мероприятий: как в Киеве купались на Крещение (фото)
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Ныряли в холодную воду на Облоне и в Голосеевском районе.
В четверг, 19 января, в Украине празднуют Крещение Господне. Традиционно этот праздник сопровождается купаниями в проруби.
В условиях военного положения власти столицы решили не проводить массовых мероприятий и призвали киевлян отказаться от собраний. Но в то же время некоторые решили не нарушать традиции и нырнуть в Днепр. Чтобы избежать травм и других опасных ситуаций на пляжах столицы организовали дежурство спасателей.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Оболонском и Голосеевском районах и заснял, как киевляне погружались в воду.
Присоединиться к традиционным крещенским купаниям решились только десятки людей. Люди крестились, ныряли в воду и фотографировались.
Отметим, что погода для января оказалась по-весеннему теплой. Вместо крещенских морозов и льда — на улице туман и значительный "плюс".
А вместо ныряния в прорубь люди просто заходили в Днепр, а некоторые даже и поплавали.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, что в этот день освященная вода обладает целебными свойствами. Ее пили каждый день, стараясь уберечься от всяческих болезней.
Отметим, что отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Люди считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако ранее ПЦУ уже развеяла этот миф.
Верующие в этот день ходят в храм, и именно там освящают воду, считая это настоящим ритуалом. Да, именно 19 января предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел богослужение и освящение воды по случаю праздника Богоявления в Успенском соборе.