Без ополонки та масових заходів: як у Києві купалися на Водохреща (фото)

Пірнали у холодну воду на Облоні та в Голосіївському районі.

У четвер, 19 січня, в Україні святкують Хрещення Господнє. Традиційно це свято супроводжується купаннями в ополонці.

В умовах воєнного стану влада столиці вирішила не проводити масових заходів і закликала киян відмовитися від зібрань. Але водночас деякі вирішили не порушувати традицій і пірнути в Дніпро. Щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій на пляжах столиці організували чергування рятувальників.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Оболонському та Голосіївському районах і засняв, як кияни занурювалися у воду.

Приєднатися до традиційних хрещенських купань наважилися лише десятки людей. Люди хрестилися, пірнали у воду та фотографувалися.

На Київських пляжах люди занурювалися у воду

Деякі хрестилися та пірнали з головою

Цьогоріч бажаючих пірнути на Водохреща виявилося не так і багато

Чоловіків виявилося більше

Масових заходів не проводилося

Відзначимо, що погода для січня виявилася по-весняному теплою. Замість водохрещенських морозів та криги — на вулиці туман та значний "плюс".

А замість пірнання в ополонку люди просто заходили у Дніпро, а деякі навіть і поплавали.

Щоб уникнути травмуваннь на пляжах столиці організували чергування рятувальників

Люди вірять, що вода в цей день цілюща

А деякі просто стежать за ситуацією

Купання на Оболоні

Занурення у води Дніпра

Після купання люди бадьорі та веселі

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що в цей день освячена вода має цілющі властивості. Її пили щодня, намагаючись уберегтися від усіляких хвороб.

Зазначимо, що звідси і прийшла традиція купання в ополонці на Водохреща. Люди вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.

Віряни в цей день ходять до храму, та саме там освячують воду, вважаючи це справжнім ритуалом. Так, саме 19 січня предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння та освячення води з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі.