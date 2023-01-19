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Без ополонки та масових заходів: як у Києві купалися на Водохреща (фото)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Купання на Водохреща 2023 у Києві Новина оновлена 19 січня 2023, 13:56
Купання на Водохреща 2023 у Києві. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Пірнали у холодну воду на Облоні та в Голосіївському районі.

У четвер, 19 січня, в Україні святкують Хрещення Господнє. Традиційно це свято супроводжується купаннями в ополонці.

В умовах воєнного стану влада столиці вирішила не проводити масових заходів і закликала киян відмовитися від зібрань. Але водночас деякі вирішили не порушувати традицій і пірнути в Дніпро. Щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій на пляжах столиці організували чергування рятувальників.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в Оболонському та Голосіївському районах і засняв, як кияни занурювалися у воду.

Приєднатися до традиційних хрещенських купань наважилися лише десятки людей. Люди хрестилися, пірнали у воду та фотографувалися.

Хрещення у Києві 2023
На Київських пляжах люди занурювалися у воду
Хрещення у Києві 2023
Деякі хрестилися та пірнали з головою
Хрещення у Києві 2023
Хрещення у Києві 2023
Цьогоріч бажаючих пірнути на Водохреща виявилося не так і багато
Хрещення у Києві 2023
Чоловіків виявилося більше
Хрещення у Києві 2023
Масових заходів не проводилося

Відзначимо, що погода для січня виявилася по-весняному теплою. Замість водохрещенських морозів та криги — на вулиці туман та значний "плюс".

А замість пірнання в ополонку люди просто заходили у Дніпро, а деякі навіть і поплавали.

Хрещення у Києві 2023
Хрещення у Києві 2023
Хрещення у Києві 2023
Щоб уникнути травмуваннь на пляжах столиці організували чергування рятувальників
Хрещення у Києві 2023
Хрещення у Києві 2023
Люди вірять, що вода в цей день цілюща
Хрещення у Києві 2023
А деякі просто стежать за ситуацією
Хрещення у Києві 2023
Купання на Оболоні
Хрещення у Києві 2023
Занурення у води Дніпра
Хрещення у Києві 2023
Після купання люди бадьорі та веселі

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що в цей день освячена вода має цілющі властивості. Її пили щодня, намагаючись уберегтися від усіляких хвороб.

Зазначимо, що звідси і прийшла традиція купання в ополонці на Водохреща. Люди вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.

Віряни в цей день ходять до храму, та саме там освячують воду, вважаючи це справжнім ритуалом. Так, саме 19 січня предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів богослужіння та освячення води з нагоди свята Богоявлення в Успенському соборі.

Теги:
#ПЦУ #Київ #Водохреща