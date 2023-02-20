"Больше всего на еду": сколько тратят киевляне за месяц жизни в столице (опрос)

Большинство людей тратят основную часть своих доходов на еду

Украинка Ангелина Пычик опрашивает киевлян, сколько они тратят в Киеве. Ожидается, что больше всего средств идет на питание, поскольку даже овощной салат в Украине становится недешевым удовольствием.

Ангелина свои видео снимает для канала в TikTok. Сначала она опубликовала ролики о жизни в США. Теперь вернулась в Украину и стала расспрашивать у людей о том, сколько они зарабатывают. Примечательно, что на питание тратят значительную часть денег люди и со сравнительно высокими доходами.

Елена работает главным бухгалтером и живет в Киеве уже 50 лет. Она оценивает свою жизнь в Киеве на 10 из 10. Говорит, тратят 20 тысяч гривен на двоих, при этом больше денег уходит на продукты.

Артур из Николаева работает менеджером по продажам и живет в Киеве уже 8 лет. Его оценка жизни в столице – 8 баллов. Он тратит около 20 тысяч в месяц, причем самые большие расходы у него идут на аренду квартиры, которая ему стоит 7500 гривен в месяц.

Александр проживает в Киеве более 20 лет. Он оценивает свою жизнь в столице в 10 баллов. Он тратит 12-15 тысяч гривен в месяц. К сожалению, у него сейчас нет работы, но обычно он зарабатывает высотником. Сейчас живет на сбережения.

Второй Александр проживает в Киеве, но уже 13 лет. Он работает в транспортной сфере и в месяц тратит более 50 тысяч гривен. Его оценка жизни в столице — 8 баллов, а больше денег он тратит на питание.

Ирина живет в Киеве всю свою жизнь. Она очень довольна жизнью в столице и оценивает ее в 10 баллов. Как веган, на еду она тратит около 15 тысяч гривен в месяц, что является самой большой статьей расходов.

Николай Николаевич, пенсионер, проживает в Киеве уже 55 лет. Он оценивает свою жизнь в столице в 7 из 10. Его расходы составляют около 5 тысяч гривен в месяц — все на продукты питания. Если добавляется лекарство и тому подобное, то сумма растет еще больше.

Находящаяся в декрете Анна живет в Киеве вместе с мужем. Он зарабатывает 17-18 тысяч гривен в месяц. Они тратят большинство средств на питание и ребенка. Кроме того, Анне начисляется 860 гривен в месяц декретных.

Эмилия тратит на жизнь около 10 тысяч гривен в месяц, больше всего из которых уходит на еду. Она работает учителем. В Киеве ей нравится.

Катя недавно вернулась из Канады, где училась на дизайнера и маркетолога. Сейчас она не работает, но занимается обучением и дизайном. Расходами занимаются родители. Больше всего средств уходит на еду.

Роман, менеджер по коммерческой деятельности, проживает в Киеве. Тратит около 20 тысяч гривен в месяц. Большинство из этого идет на коммуналку и питание.

Что касается Любови, она трудится на двух работах и раньше была декоратором. Она считает, что расходы на жизнь могут составлять и 10, и 20 тысяч гривен в месяц. Но чтобы нормально жить, нужно около 2000 долларов. Тогда, по ее мнению, хватит на квартиру, вещи, развлечения, отложить деньги. Сейчас тратит меньше, но до войны могла заработать такую сумму.

Еще один Роман – директор собственной фирмы в Киеве. Сам родом с запада Украины, но живет в столице уже давно. Тратит около 1000 долларов в месяц, причем самую большую часть – на еду.

Другие видео можно просмотреть у Ангелины на канале. Отметим, что в Киеве с подобными зарплатами все же реально накопить на квартиру. "Телеграф "собрал полезные советы, как организовать свой бюджет для этой цели. К теме зарплат заметим, что одной из причин популярности нелегальных сигарет в Украине является разница в размерах акциза и зарплаты граждан.