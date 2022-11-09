"Доходы выросли, но…": фронтмен Kalush Orchestra рассказал, сколько зарабатывает после Евровидения

Олег Псюк сказал, куда артисты тратят заработанные деньги

Триумфаторы Евровидения-2022 Kalush Orchestra, недавно выпустившие совместный трек с польским рэпером, после победы в песенном конкурсе начали зарабатывать больше, однако и перечень расходов стал шире.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал фронтмен Kalush и Kalush Orchestra Олег Псюк. Рэпер поделился подробностями о том, как изменилась жизнь украинской группы после триумфа в Италии.

Так, с начала полномасштабной войны у большинства звезд доходы упали, ведь львиную долю заработанного артисты отдают на помощь армии или вкладывают в гуманитарные проекты. Активно занимаются благотворительностью ныне и Kalush Orchestra, ранее продавшие кубок победителя Евровидения и закупившие за вырученные средства дроны украинским защитникам.

Олег Псюк рассказал, как изменились доходы после победы в Евровидении.

"Доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем потребности бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не ко времени", — считает фронтмен Kalush Orchestra.

Он отмечает, что деньги, если и вкладываются, то в развитие. Артисты записывают новые песни, проводят концертные туры и снимают клипы, что требует финансовых вложений.

"Наша цель не только заработать, это само собой, но и популяризировать украинскую песню. Мы хотим, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру", — подытожил Псюк.

Напомним, Kalush Orchestra сейчас гастролируют в США. Во время тура украинцы пришли в гости к Арнольду Шварценеггеру.

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