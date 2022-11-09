"Доходи зросли, але…": фронтмен Kalush Orchestra розповів, скільки заробляє після Євробачення

Олег Псюк сказав, куди артисти витрачають зароблені гроші

Тріумфатори Євробачення-2022 Kalush Orchestra, які нещодавно випустили спільний трек із польським репером, після перемоги у пісенному конкурсі почали заробляти більше, однак і перелік розходів став ширшим.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів фронтмен Kalush і Kalush Orchestra Олег Псюк. Репер поділився подробицями про те, як змінилося життя українського гурту після тріумфу в Італії.

Так, з початку повномасштабної війни у більшості зірок доходи впали, адже левову частку заробленого артисти віддають на допомогу армії чи вкладають в гуманітарні проєкти. Активно займаються благодійністю нині й Kalush Orchestra, які раніше продали кубок переможця Євробачення і закупили за виручені кошти дрони українським захисникам.

Олег Псюк розповів, як змінилися доходи після перемоги у Євробаченні.

"Доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи. Ми активно підтримуємо армію, крім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками і закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі", — вважає фронтмен Kalush Orchestra.

Він зазначає, що гроші, якщо і вкладаються, то у розвиток. Артисти записують нові пісні, проводять концертні тури й знімають кліпи, а це все вимагає фінансових вкладень.

"Наша мета не тільки заробити, це само собою, а ще й популяризувати українську пісню. Ми хочемо, щоби українськими виконавцями цікавилися по всьому світу", — підсумував Псюк.

Нагадаємо, Kalush Orchestra зараз гастролюють у США. Під час туру українці завітали в гості до Арнольда Шварценеггера.

Читайте на сайті "Телеграф" повний текст інтерв’ю з Олегом Псюком за цим посиланням.