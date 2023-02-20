"Більшість на їжу": скільки витрачають кияни за місяць життя у столиці (опитування)

Більшість людей витрачають основну частину своїх доходів на їжу

Українка Ангеліна Пичик опитує киян, скільки вони витрачають місять у Києві. Очікувано, що найбільше коштів йде на харчування, оскільки навіть овочевий салат в Україні стає недешевим задоволенням.

Ангеліна свої відео знімає для каналу у TikTok. Спершу вона публікувала там ролики про життя у США. Тепер повернулася до України та почала розпитувати у людей про те, скільки вони заробляють. Примітно, що на харчування витрачають значну частину грошей люди і з порівняно високими доходами.

Єлена працює головним бухгалтером та живе в Києві вже 50 років. Вона оцінює своє життя в Києві на 10 балів. Каже, витрачають 20 тисяч гривень на двох, при цьому найбільше грошей йде на продукти.

Артур з Миколаєва працює менеджером з продажу та живе в Києві вже 8 років. Його оцінка життя в столиці — 8 балів. Він витрачає близько 20 тисяч на місяць, причому найбільші витрати він має на оренду квартири, яка коштує йому 7 500 гривень на місяць.

Інший Олександр проживає в Києві понад 20 років. Він оцінює своє життя в столиці на 10 балів. Він витрачає 12-15 тисяч гривень на місяць. На жаль, у нього зараз немає роботи, але зазвичай він заробляє висотником. Зараз живе на заощадження.

Олександр також проживає в Києві, але вже 13 років. Він працює в транспортній сфері та на місяць витрачає понад 50 тисяч гривень. Його оцінка життя в столиці — 8 балів, а найбільше грошей він витрачає на харчування.

Ірина живе в Києві все своє життя. Вона дуже задоволена життям в столиці і оцінює його на 10 балів. Як веган, на їжу вона витрачає близько 15 тисяч гривень на місяць, що є найбільшою статтею витрат.

Микола Миколайович, пенсіонер, проживає у Києві вже 55 років. Він оцінює своє життя у столиці на 7 з 10. Його витрати складають близько 5 тисяч гривень на місяць — усе на продукти харчування. Якщо додаються ліки і тому подібне, то сума зростає ще більше.

Анна, яка перебуває в декреті, живе у Києві разом з чоловіком. Він заробляє 17-18 тисяч гривень на місяць. Вони витрачають більшість коштів на харчування та на дитину. Крім того, Анні нараховується 860 гривень на місяць декретних.

Емілія витрачає на життя близько 10 тисяч гривень на місяць, найбільше з яких йде на їжу. Вона працює вчителем. У Києві їй подобається.

Катя нещодавно повернулася з Канади, де вчилася на дизайнера та маркетолога. Зараз вона не працює, але займається навчанням та дизайном. Витратами займаються батьки. Найбільше коштів йде на їжу.

Роман, менеджер з комерційної діяльності, мешкає у Києві. Витрачає близько 20 тисяч гривень на місяць. Більшість з цього йде на комуналку та харчування.

Що ж стосується Любові, вона працює на двох роботах та раніше працювала декоратором. Вона вважає, що витрати на життя можуть становити і 10, і 20 тисяч гривень на місяць. Але, щоб нормально жити, потрібно близько 2000 доларів. Тоді, на її думку, вистачить на квартиру, речі, розваги, відкласти гроші тощо. Зараз витрачає менше, але до війни могла заробити таку суму.

Ще один Роман — директор власної фірми у Києві. Сам родом із заходу України, але мешкає у столиці уже давно. Витрачає близько 1000 доларів на місяць, причому найбільшу частину — на їжу.

Решту відео можете переглянути в Ангеліни на каналі. Зазначимо, що у Києві з подібними зарплатами все ж реально назбирати на квартиру. "Телеграф" зібрав корисні поради, як організувати свій бюджет для цієї мети. До теми зарплат зауважимо, що однією з причин популярності нелегальних цигарок в Україні є різниця в розмірах акцизу та заробітної плати українців.