"Сухой закон" в Киеве сократят: в какие часы можно будет купить алкоголь в столице

Сухой закон в Киеве продолжает действовать по ночам и ранним утром

В Киеве не только сокращают комендантский час, но и увеличили часы продажи алкоголя. Нововведение вступит в силу на следующий день после удлинения комендантского часа — 27 марта.

Это должно помочь столичному бизнесу, считают в Киевской городской военной администрации. Решение о сокращении часов действия "сухого закона" было принято Советом обороны столицы.

Так, с 27 марта алкоголь в магазинах и торговых сетях Киева можно будет купить с 11:00 до 21:00. Часы продажи спиртного продлили для того, чтобы увеличить поступления в государственный и местный бюджеты, помочь бизнесу развиваться и предотвратить продажу нелегального алкоголя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве уберут часть блокпостов, которые соорудили в начале войны для сдерживания российских оккупантов. В некоторых районах города уже начали работы.