"Сухий закон" у Києві скоротять: у якиі години можна буде купити алкоголь у столиці

Сухий закон у Києві продовжує діяти ночами та рано вранці

У Києві не лише скорочують комендантську годину, а й збільшили години продажу алкоголю. Нововведення набуде чинності наступного дня після подовження комендантської години – 27 березня.

Це має допомогти столичному бізнесу, вважають у Київській міській військовій адміністрації. Рішення про скорочення годин дії "сухого закону" було ухвалено Радою оборони столиці.

Так, з 27 березня алкоголь у магазинах та торгових мережах Києва можна буде купити з 11:00 до 21:00. Години продажу спиртного подовжили для того, щоб збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, допомогти бізнесу розвиватися та запобігти продажу нелегального алкоголю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві приберуть частину блокпостів, які спорудили на початку війни для стримування російських окупантів. У деяких районах міста вже розпочали роботи.