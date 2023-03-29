Школьники будут отдыхать больше недели: когда закончатся весенние каникулы в Киеве

Учащиеся в Киеве проведут на весенних каникулах девять дней

Украинские школьники и школьницы с 27 марта в некоторых регионах находятся на весенних каникулах, в том числе и в Киеве. Однако в этом году каждое учебное заведение может самостоятельно определять сроки отдыха учеников, поэтому не во всех регионах сейчас ученики отдыхают от учебы.

Что касается Киева, то каникулы в городе начались согласно рекомендациям Минобразования с 27 марта. В столице не нашли причин для переноса весенних каникул. Продлится отдых учеников девять дней (с учетом двух выходных перед началом каникул) — до 3 апреля.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 27 марта в Киеве для школьников начнутся весенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. Другие учебные заведения Киева продолжат работать с соблюдением требований безопасности", — заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Такая система каникул предусмотрена для учебных заведений, которые обучаются в два семестра (четыре четверти учебного года). А для школ, лицеев и колледжей с трехсеместровой системой с модулями, МОН дало рекомендации провести 9-дневные каникулы с 3 до 9 апреля.

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