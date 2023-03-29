Школярі відпочиватимуть більше тижня: коли закінчаться весняні канікули у Києві

Учні у Києві проведуть на весняних канікулах дев’ять днів

Українські школярі та школярки з 27 березня у деяких регіонах перебувають на весняних канікулах, у тому числі й у Києві. Проте цього року кожен навчальний заклад може самостійно визначати терміни відпочинку учнів, тож не у всіх регіонах наразі учні відпочивають від навчання.

Щодо Києва, то канікули у місті розпочалися згідно з рекомендаціями Міносвіти з 27 березня. У столиці не знайшли причин для перенесення весняних канікул. Триватиме відпочинок учнів дев’ять днів (з урахуванням двох вихідних перед початком канікул) – до 3 квітня.

"Згідно з рекомендованою структурою навчального року, з 27 березня в Києві для школярів розпочнуться весняні канікули. Причин для їх перенесення поки що немає. Інші навчальні заклади Києва продовжать працювати з дотриманням вимог безпеки", — заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Така система канікул передбачена для навчальних закладів, які навчаються у два семестри (чотири чверті навчального року). А для шкіл, ліцеїв та коледжів із трисеместровою системою з модулями, МОН дало рекомендації провести 9-денні канікули з 3 до 9 квітня.

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