Киевлянин вызвал полицию на соседа, громко сверлившего стену: сеть смеется над тем, что нашли патрульные (видео)

Виновным оказался не сосед

У правоохранителей во время работы время от времени случаются курьезные ситуации. Как, например, в апреле прошлого года, когда так называемый "смотрящий" за Павлоградом обмочился во время задержания. На этот раз опозорился мужчина, вызвавший полицию.

Как сообщила патрульная полиция Киева, история началась с того, что киевлянин утром 29 апреля вызвал копов, потому что сосед в 7 утра начал делать ремонт и громко работал перфоратором.

"Итак, около 7 часов утра на линию 102 обратился очень озабоченный киевлянин. Он сообщил о соседях, которые начали что-то ремонтировать и включили перфоратор. Из-за этого он проснулся и почти час не может заснуть", — говорится в сообщении.

На месте происшествия инспекторов встретили заявитель и охранник жилищного комплекса. Последние пытались самостоятельно разыскать нарушителей тишины, но безрезультатно. Попав в квартиру, полицейские действительно услышали сильный шум и пошли на него. Однако источник шума оказался в одном из шкафчиков. Выяснилось, что хозяин забыл выключить электробритву. Именно она и издавала громкий звук. Видео с этим эпизодом полиция выложила в своих соцсетях.

Добавим, что шутками окутан взрыв в Симферополе, произошедший утром 29 апреля. В ВСУ оригинально прокомментировали событие.

Напомним, что в прошлом году в прямом эфире устроило курьез в эфире телемарафона. Собака наложила кучу прямо на стол ведущим.